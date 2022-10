Fernando Sarráis, psiquiatra y psicólogo, explica cómo es una persona tóxica

¿Sientes una mayor negatividad en tu vida? ¿Te agobia todo y estás cargado de estrés? ¿Te pasa, sobre todo, cuando estás cerca de cierta persona? Puede ser que tu pareja, una amistad o un compañero de trabajo, a veces acompañe sus comentarios con una presunta gracia o envuelta en una broma. Otras, directamente, te dice lo que piensa porque le gusta decir las cosas a la cara. Y, en ocasiones, muchas, lo hace de forma sibilina. En realidad quien está mal no eres tú, sino ellos. Son personas que no han madurado emocionalmente, gente profundamente insegura y egoísta que necesitan estar cerca de alguien (su víctima) para entablar una relación absorbente que les permita descargar sus frustraciones. Eso dice la ciencia. Y los llamamos gente tóxica. Existen en todos los ámbitos. Incluso una madre o un padre, puede que un hermano o una prima que malmeten y que, como la gota malaya, te machacan la cabeza hasta que ya no puedes más. Lo recomendable es apartarse de esa gente. No es fácil, pero se puede hacer. Sin embargo, hay de un tipo de gente tóxica de la que no se puede escapar. La que está en las redes sociales. Ya no es que te acose un compañero del colegio por internet, sino de que las redes es la casa perfecta para las personas tóxicas. Da igual el tema que sea. Por eso, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Fernando Sarráis, psiquiatra y psicólogo, profesor de psicología de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra, para ver qué es una persona tóxica y cómo podemos abordar este tema.