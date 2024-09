Fernando Clavijo pide ayuda por la llegada masiva de migrantes a Canarias: "Nos han dejado solos"

La presión migratoria en Canarias es ya insostenible. Desde el gobierno autonómico han pedido ayuda en varias ocasiones por la falta de medio y espacio para atender a los cientos de migrantes que llegan a las islas casi de forma diaria.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha lamentado que "el Gobierno se ha puesto de perfil en uno de los peores momentos para esta tierra". Lo ha hecho este viernes en 'Herrera en COPE', donde también ha lamentado que "no se ha querido escuchar a Canarias ni tomar medidas".

Según datos del Ministerio del Interior, hasta el 31 de agosto llegaron a Canarias más de 25.000 migrantes, 14.000 más que el año pasado. Y es que a todo esto, Canarias también está acogiendo de media unos 5.000 menores no acompañados, cuando solo tiene 944 plazas habilitadas. Una situación por la que el gobierno canario se ha plantado y ha pedido a las organizaciones gubernamentales que no acepten a ningún menor más sin la autorización del Ejecutivo Regional.

Clavijo ha explicado a Carlos Herrera que ya transmitió "la situación dramática de agotamiento de recursos y de presión insostenible". Una situación que llevan atravesando "un año", pero no parece mejorar. De hecho, ha apostillado que se trata de una "llegada sin precedentes de migrantes y menores no acompañados". Y es que si los adultos "van cogiendo camino", el mayor problema ocurre con los menores no acompañados, que se quedan "porque hay que custodiarlos".

Ha dejado claro, tras el anuncio de no admitir a más migrantes sin la autorización del Ejecutivo Regional, que en ningún caso Canarias "ha dicho que no vaya a acoger a ningún menor y dejarlo en un muelle", sino que deben cumplirse los protocolos. "Con esa inseguridad jurídica no podemos recibir a esos menores", ha agregado.

Hace solo unos días, el director de 'La Linterna' Ángel Expósito hacía el programa desde la isla de El Hierro para conocer la situación que estaban viviendo allí. No obstante, la realidad va mucho más allá de lo que podemos ver a través de los medios de comunicación y así lo ha dejado claro Fernando Clavijo.

"Tenemos contenedores que hemos tenido que pedir para meter cadáveres refrigerados", ha confesado. "Es así de duro, pero hasta que no se ve es muy difícil de interpretar", ha agregado el presidente canario.

"Tienes que ver bajar a esos niños de siete, ocho o nueve años que se abrazan con el terror en los ojos a las voluntarias de Cruz Roja. Tienes que verlos bajar lacerados, quemados por el sol, muchos días de navegación. Exhaustos, cayéndose, hasta que no lo ves... parece que algunos no lo ven o no lo quieren ver. Esa es la realidad", ha explicado.

Por eso, Clavijo considera que ni Europa ni España pueden "mirar a otro lado" y que es necesario poner solución a este grave problema migratorio. "

En otro orden de asuntos, el presidente regional ha querido agradecer la disposición de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para ayudar a las islas, la "única llamada que he recibido del Ejecutivo, del Gobierno de España".

Una llamada, la de Margarita Robles, "en un tono muy empático, muy conciliador y de entendimiento de lo que está viviendo Canarias", ha confesado. "Esa llamada, en estos momentos, a uno le reconforta y se lo agradecí personalmente y se lo agradezco aquí. No tenemos ningún compromiso político con nadie, esos gestos hablan más de la persona que del cargo", ha agradecido el presidente canario. "Es la ministra de Defensa y debe tener información de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir los próximos meses", ha agregado.

"La solución no es tener mas espacio para mantener mas niños aquí", considera, sino que es necesario que haya una distribución "por todo el territorio nacional con criterios de racionalidad", ha señalado. Ha pedido también "desplegar el FRONTEX" y ha advertido que esta situación no va a parar aquí.

"Esto va a ir a mas y Europa se tiene que dar cuenta", ha alertado.