Un español se muda a Florida y lo que le pasa en pleno huracán le hace tomar esta drástica decisión: "Llevo 33 años"

En 'Herrera en COPE', dedicamos un espacio a contraponer culturas y comparar costumbres, hábitos o tendencias entre Estados Unidos y España. Todo ello de la mano del corresponsal de COPE en Washington, David Alandete.

Uno de los episodios que han marcado parte de la actualidad en Estados Unidos esta semana es una declaración de Kamala Harris sobre la posesión de armas. Un asunto ligado, profundamente, a la fundación de Estados Unidos como país y como cultura, que nace de la guerra de independencia.

La historia de las armas en EEUU

En primer lugar, Alandete ha echado la vista atrás: "Aquí hay algo que cuando tú vengas y alguien te hable de armas, todo el mundo va a hablar de la segunda enmienda, es algo que está grabado a fuego en esta nación y dice: "Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido".

"Entonces aquí liga lo de tener una milicia y lo de poseer y portar armas, pero esa frase se ha interpretado hasta el día de hoy a que cualquiera que tenga mayoría de edad puede tener un arma.

A nivel federal, cualquiera puede comprar armas si es mayor de edad y pasa una verificación de antecedentes y es un residente legal aquí. No solo ciudadanos, si tienes un visado puedes comprar.

Hay excepciones, si has sido condenado por algún delito grave, un caso de violencia doméstica, no la puedes comprar. Tampoco si tienes antecedentes de toma de drogas, por ejemplo, el hijo de Biden compró un arma con antecedentes y ahora se le ha declarado culpable en un juicio.

Si tú vas a los estados donde las armas son una cosa diaria, que es Texas, Arizona y Alaska, por ejemplo, pues allí incluso te las dan, ya no necesitas ni siquiera algunos de estos requisitos", explica a Alberto Herrera.

Españoles en eeuu

En este punto, se han fijado en la percepción de los españoles que viven en Estados Unidos y hemos podido conocer dos testimonios contrarios.

Por su parte, un español que lleva más de 30 años en Estados Unidos confiesa tener armas en casa: "Tengo pistola y permiso para portar. En la zona en que estoy, en Florida, con los huracanes, cuando hay daños en las casas, hay problemas de saqueadores que se meten en la vivienda.

En el último huracán tuve que dormir con la pistola en la mesa porque se estaban metiendo en las casas que habían sido dañadas, como la mía".

Alamy Stock Photo Miami, imagen de archivo

Sin embargo, la respuesta mayoritaria de los españoles que viven al otro lado del charco es que no tienen armas: "Vivo en Florida desde hace 7 años y aunque en casa no tenemos armas, hemos tenido este debate. Mis hijos sí que se han criado y educado aquí en Estados Unidos y tienen una opinión muy diferente acerca del concepto de las armas.

Estados Unidos se liberó de Gran Bretaña gracias a las armas. Está en su Constitución, está en su forma de entender la libertad y solo hay que ir a un shooting range para entender el poder de las armas y valorarlo mejor".

Cambio generacional

Además, Alandete ha explicado el cambio que se ve entre generaciones: "Hay inmigrantes de primera generación, sobre todo europeos, que siguen teniendo esta distancia con respecto a las armas, que les parece algo que es muy peligroso, y lo es, porque hay que recordar que 40.000 personas mueren cada año por arma de fuego en este país. Y luego, segundas y terceras generaciones que ya lo normalizan".

Y es que, como explica el corresponsal de COPE, "no encontrarás a ningún candidato, no soy capaz de pensar en ninguno, aunque no tuvieran armas, que hayan dicho que están en contra de ellas.

Hay un dato que a mí me parece el más importante de todo esto, que es de un estudio que es del centro Pew, que es un centro de investigaciones sociológicas muy bueno, que dice que el 53% de estadounidenses cree que la posesión de armas sí aumenta la seguridad.

Hay cifras que varían, pero en torno al 47% de adultos tiene armas en zonas rurales, que es donde más se necesitan".

"Yo en ejercicio de aquí de trabajo de corresponsal he entrevistado a madres solteras que viven solas en Nueva Orleans y que después de lo del Katrina duermen con un arma debajo del colchón. O también gente que vive en una zona un poco más apartada, les han robado el coche un par de veces y tienen un arma en casa, que aquí eso es normal y hay gente que tiene más de una", ha concluido.