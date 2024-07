Escucha la entrevista en Herrera en COPE a Carmina Barrios, actriz

Carmina Barrios, actriz española, se pasó este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE´. Guerra de suegras, el título de la nueva entrega cinematográfica. Dos consuegras, una soltera y pensionista, con dos hijos, la otra es ricachona y quieren que los hijos se casen. “Mi nuera es muy divina, pero la madre es de coquito”, afirma Carmina. “En la película soy un poco malita”, dice sobre su actitud en la entrega.

En la vida real, Carmina odia las bodas: “las siento como un compromiso, las bodas de hoy en día y la grandeza de la gente no me gusta”, incide. Alberto Herrera dentro de poco tiene una boda en la sierra de Madrid este fin de semana, donde se esperan altas temperaturas. “Imagínate la gracia que me hace ponerme un traje mañana”, afirma Herrera sobre esta cuestión.