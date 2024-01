Escucha cuáles fueron las personas que se enteraron primero de la suspensión de la boda de Ortega

Respecto a cómo fue el despertar del día 2. Sobre el momento en el que salta en la cabeza de Ortega el no a casarse, argumenta que "al final es algo que tienes en mente, aquello no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes. Estaba solo en mi habitación. Llamé a Carmen. Luego a mis padres, y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar".

A partir de ahí, Juan Ortega fue consecuente con su decisión. Así se lo ha transmitido a Carlos Herrera. Una idea que ha repetido muchas veces.

Sobre las personas que iban a asistir al enlace, indica el diestro, había muchas de ellas que acudían de otras ciudades. No obstante, al final es gente que les quería. Por eso, lo sufrieron. No obstante, "no deja de ser un trastorno. Ahí hay anécdotas de todo".