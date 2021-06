El doctor Ortí, en COPE: “Con los indicadores que tenemos es pronto para tomar la decisión de las mascarillas”

Faltan cinco días para quitarnos la mascarilla al aire libre, tras el anuncio el pasado viernes del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que a partir del próximo sábado 26 de junio, la mascarilla dejará de ser obligatoria al aire libre, una vez que esta medida sea aprobada en el Consejo de Ministros.

Dejará de ser obligatoria al aire libre pero en espacios interiores, lugares de trabajo, aglomeraciones y en aquellas situaciones en las que no se puede guardar la distancia de seguridad sí seguirá siendo obligatoria.

En ‘Herrera en COPE’hablamos con Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que una vez tomada esta decisión por parte del Gobierno argumenta que “recomendábamos que cuando pasáramos, de al menos, el 50% de población vacunada o teniendo en cuenta la inmunidad natural y cuando tuviéramos una transmisión muy baja, una incidencia por ejemplo menos de 50 por 100.000, pues sería el momento adecuado”, destacando que “si tenemos en cuenta estos indicadores, todavía es pronto para tomar esta decisión. Es decir, la coherencia con la evidencia científica ni se había tomado antes ni la tenemos todavía”.

Defiende el doctor que “la mascarilla tiene su función, pero tiene que utilizarse bien. Si la utilizamos en la calle cuando hay distancia, cuando hay ventilación pero luego en un restaurante cuando no existe esa distancia y estamos en proximidad con otra gente, pues pierde toda su efectividad. Una mascarilla es muy importante cuando se utiliza bien, cuando no se utiliza bien pierde su eficacia. Como todas las medidas, no es al 100% eficaz, tienen una capacidad de filtración de estas gotículas que puede parar, digamos, el virus pero no al 100%. Por eso siempre hemos dicho que no basta con una sola medida, insisto: barrera, distancia, ventilación, al menos dos de ellas”.

El doctor considera que “probablemente deberíamos haber esperado un mes cuando tendríamos a todas las personas mayores de 50 años, a los vulnerables. Ahora empiezan a vacunar a los menores que pertenecen a grupos de riesgo también. El discurso coherente hubiera sido vacunemos a todas las personas que están realmente en riesgo por su edad y por su vulnerabilidad y tengamos una transmisión muy baja”.

Recuerda Ortí las tres medias fundamentales de las que se ha hablado durante todo este tiempo: “ventilación, distancia y ventilación” necesarias a la hora de utilizar las mascarillas destacando que “hay que seguir manteniendo las precauciones”.

España no será el primer país en retirarlas mascarillas obligatorias en el exterior, ya son varios los países que así lo hacen desde hace tiempo. Sin embrago, no sabemos si podría llegar a ocurrir lo que ha sucedido en Israel que ha tenido que volver a obligar al uso de las mascarilla en exteriores en algunas localidades debido al aumento de número de casos. Un situación que podría darse en España como nos explica el doctor Ortí “es algo posible y no descartable puesto que sabemos que la transmisión se está produciendo en la población no vacunada y también sabemos que en personas vacunadas se pueden producir contagios, no está tan clara la transmisión pero también. En un escenario como el nuestro, donde no se alcanza la inmunidad de grupo, es algo que pudiera ocurrir si se saltan las precauciones básicas”.

Sobre la posibilidad de quitarnos también las mascarillas en interiores, Ortí guarda cautela porque “en cualquier momento puede haber una mutación importante y no digo volver a punto de partida pero casi. Hay esperar a tener unas evidencias suficientes para tomar esa decisión que ahora sería un poco arriesgada”.

Considera Rafael que “para conseguir la inmunidad en grupo hemos de superar el 50% de gente totalmente vacunada con las dosis y los 10-14 días que haya pasado al respecto”.

Sobre la variante Delta señala que “cualquier introducción de un virus en una población supone un riesgo y en este caso de la misma manera, porque aunque tengamos una cierta inmunidad no va a ser la misma o no va a ser perfecta, digamos, ante una variante que ante otra”.