Díez: "Es la primera vez que la izquierda no tiene la calle; la ley de la amnistía la frenaremos"

Díez, al comienzo de su intervención, responde a la pregunta que plantea en su libro. "Hemos llegado hasta aquí como consecuencia de las decisiones que se fueron tomando a nuestro nombre y a nuestras espaldas. Creo que los españoles deben saber que no hay democracia en el mundo que haya salido indemne de presiones antisistemas y que protagoniza este presidente del Gobierno tan totalitario". Insiste en que hemos llegado a esta situación porque nos descuidamos y "pasó. Hay que actuar para frenar esta deriva".

Bolaños, este jueves, se felicitaba por la ley de amnistía. Dice que va a ser un referente mundial. Le pregunta Herrera a Díez qué futuro puede tener esta normativa.

Asegura que "la ley sí es sí fue un referente de la mala política y con esta pasa lo mismo. Por mucho que hagan referencias a la legislación europea, la verdad es que no tiene un pase. Esta ley se va a aprobar y no se va a aplicar porque va en contra de los estándares europeos. Es anticonstitucional porque es antidemocrática. No se puede proclamar que el código penal de la democracia no sea democrático".