Cullum: “No quiero sentirme atado a nada cuando estoy en el escenario"

De ‘Taller’, el octavo disco de Jamie también sabemos porque nos lo ha contado él mismo en 'Herrera en COPE' que es un trabajo con el que ha crecido, no a lo alto, pero sí en el plano musical algo que se ve si comparamos su última creación con anteriores como 'Interlude', "la relación entre los dos álbumes es la lucha interna que tengo yo mismo como músico: que la música y la vida se transmitan de forma improvisada, pero en este álbum se trata de componer canciones de las cosas de mi vida que son importantes. Decidí que no quería tocar 100 notas en mi piano sino transmitir y ser sincero y muy auténtico y en esa autenticidad está que al terminar un concierto me tomo una copa de vino y me subo al escenario a tocar Jazz en el piano".

¿Cuál es el punto de partido de estas nuevas composiciones? "Este álbum es muy distinto porque empecé por las letras, normalmente empiezo con un acorde o con un título y esta vez he partido de lo que escribo en mi diario y es la primera vez que lo hago, que la letra prime sobre la música".

'Taller', cuya traducción es 'más alto', es la idea de crecer, es una definición total de Cullum, en el físico, "me encanta la idea de crecer porque soy bajito, pero soy más maduro, y para madurar hay que crecer desde el corazón y desde la cabeza y yo he crecido, entre otras cosas, por una mujer, mi mujer, que es muy alta. Si mi mujer no fuera más alta pues habría muchas mujeres a las que no habría conocido".

Taller también es crecer en lo espiritual, “ me he dado cuenta de que todo no es blanco o negro, existe el gris. Cuando era más joven sentía que había respuestas por todas partes y había que buscarlas y ahora acepto que cuando encuentras las respuestas hay más preguntas”.

Compositor, cantante, no descarta ser actor, aunque no está en sus planes de momento, "la interpretación es tan confusa, vivo en el momento y la idea de utilizar una habilidad del futuro es como una idea alienígena, pero me encanta la idea de interpretar". Estar presente en películas ya lo ha estado como en 'Gran Torino' con temas como el principal de la cinta, "fue como un sueño conocer a Clint Eastwood. El director y el protagonista de la película cuando estas delante de él no parece de este planeta y su amor por la música y por los músicos es parte de su ADN. Teníamos esta especie de respeto mutuo que me sorprendió mucho, siento como si lo hubiera hecho otro hombre, un sueño, 'Gran Torino' es el que me hizo sentir que podía crear canciones, creer en mí mismo".

A Jamie Cullum que "no quiero sentirme atado a nada cuando estoy en el escenario, pero tampoco quiero tener miedo al fracaso", le encanta actuar en España, "la electricidad del público me hace que quiera siempre tocar aquí" por ello se subirá al escenario del Teatro Real el 22 de julio.

Hasta ese momento está de promoción y seguirá con su programa de música de la BBC en el que entrevista a algunos de sus ídolos como Billy Joel y en el que espera entrevistar a dos españoles, soy muy fan de Silvia Pérez Cruz y de Alejadro Sánz que es un artista increíble que pese a visitar tantos lugares sigue siendo fiel a su arte".

Dos últimos apuntes de su paso por 'Herrera en COPE', a Jamie le parece "demasiado deprimente", el Brexit y espera que la final de la Champions que se disputará en el Wanda Metropolitano, la gane el Liverpool al Tottenham.