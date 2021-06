El consejo de los pediatras sobre los niños: "Que pasena más tiempo al aire libre y con otros niños"

Muchos padres han contado a lo largo de estos meses la difícil tarea que ha supuesto para ellos el educar a sus hijos en la idea del “no compartir, no jugar con el resto de los compañeros, no besar, no abrazar…” debido a las restricciones por la covid-19.

Durante este tiempo han aumentado un 50% las urgencias psiquiátricas en menores.

Azucena Díez, directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, nos dice que “todas las familias estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia”.

Como médico nos cuenta han observado en la denominada “generación pandemials” que “hay niños de diferentes edades y de diferente desarrollo que sus experiencias y percepciones están siendo diferentes que antes de la pandemia.

Aconseja Azucena que “como medida de lo posible hay que intentar normalizar su vida y tienen que pasar tiempo al aire libre, pasar tiempo con otros niños, moverse…”.

Por eso, cuenta esta psiquiatra infantil que “durante mucho tiempo hemos insistido a los organismos gubernamentales que los colegios estén abiertos al 100%, al igual que los parques y todos aquellos recursos que permitan estar al aire libre, advirtiéndoles de las consecuencias de no tenerlos abiertos”.