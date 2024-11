Cintia, vecina de Paiporta, en COPE: "Necesitamos agua y comida. La situación es bastante crítica"

Paiporta es el epicentro del desastre. Personas velando a sus fallecidos en las casas. Solamente en una calle se han localizado cinco cadáveres. ¿Qué situación se está viviendo allí? Cintia nos atiende desde este municipio. Cuenta que es complicado todo.

"Estamos todos devastados y desolados. La ayuda llega pero a cuentagotas. Nos falta mucha organización, instrucciones, han venido muchos voluntarios, pero no han dejado pasar a todos. Nos sentimos abandonados", le indica esta vecina a Alberto Herrera.

EFE Paiporta

La DANA ha acabado con los coches y no tienen forma alguna de salir ni comprar nada. Además, denuncia que los comercios están siendo saqueados. También están entrando en las casas. Les ofrecen agua y leche. Intentan que los vecinos abran la puerta para robar. Esa circunstancia genera más ansiedad, según nos cuenta Cintia, "y el miedo que ya tenemos por esta tragedia".

"necesitamos gente que vaya puerta a puerta ayudando a personas con movilidad reducida"

Esta vecina vive en un cuarto piso. Sin embargo, tiene familiares que sí han sufrido el paso de la DANA por sus hogares. Además, ella trabaja en un colegio y la planta baja "se ha quedado inservible y no sabemos cuándo podremos volver a trabajar".

¿Qué es lo que más necesitan en Paiporta?

Responde que necesitan agua y comida. Concluye su intervención explicando que están poniendo algunos puntos con agua, pero "no se organizan bien, la gente va de boca en boca. No tenemos agua corriente y es una situación bastante crítica y sobre todo, para la gente que no pueda salir a la calle y preguntar. Necesitamos gente que vaya puerta a puerta ayudando a personas con movilidad reducida para que les lleguen los víveres".