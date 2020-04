Cayetana Álvarez de Toledo: "Una nación debe contar bien a sus muertos para poder despedirles bien"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que una nación "debe contar bien a sus muertos para poder despedirles bien" y ve indicios que señalan que la cifra de fallecidos en España por coronavirus es superior a la oficial contabilizada por el Gobierno. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", la dirigente popular ha señalado que lo único fehaciente hasta el momento es que "España lidera el tétrico ranking de muertos por número de habitantes". "Pero podríamos estar por encima de lo que las cifras oficiales dicen. Hay indicios que así lo aseguran y ese desfase tiene que aclararse de inmediato. El Gobierno tiene que hacer una auditoría de los fallecimientos en los últimos meses", ha señalado.

Cayetana Álvarez de Toledo también ha mostrado su satisfacción por la reapertura de actividad en el Congreso, frenando así "la deriva autoritaria del Gobienro". "Hemos ejercido presión mientras el Congreso se iba cerrando y para mi alegría democrática se ha demostrado que la presión funciona. España no es una democracia ni en construcción ni una democracia en proceso de destrucción como querrían algunos. El Congreso no se puede cerrar ni en caso de guerra. Los diputados somos un servicio esencial y no somos de mejor condición que médicos, enfermeras, policías o cajeros, que están luchando en primera línea", ha dicho. La portavoz del PP asegura que esa "presión" ha conseguido "que las sesiones de control vuelvan, que se abran todas las comisiones y vayan a comparecer todos los ministros. "De esta manera, vamos a poder controlar al Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria y aportar iniciativas propias", ha dicho.