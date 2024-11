Hace el Camino de Santiago y se encuentra una fuente de la que emana vino todo el año: "Se llevan botellas llenas"

En el peregrinaje hacia Santiago de Compostela, cada etapa del Camino de Santiago está llena de historia, espiritualidad y tradiciones que hacen de la travesía una experiencia única. Sin embargo, pocos lugares en el recorrido ofrecen una parada tan peculiar como la Fuente del Vino de las Bodegas Irache, un sitio que no solo sacia la sed, sino que también transporta a los caminantes a tiempos antiguos, cuando el vino se usaba como un reconstituyente vital para los peregrinos. Esta fuente, que brota vino tinto joven, se encuentra en Ayegui, Navarra, y es una de las paradas más curiosas y apreciadas de todo el Camino.

La historia de la Fuente del Vino está íntimamente ligada a la tradición hospitalaria del Camino de Santiago. En tiempos medievales, los monjes que atendían el Hospital de Irache, situado en Ayegui, recibían a los peregrinos con un vaso de vino, que les servía tanto para recuperar fuerzas como para calmar la sed de aquellos que llegaban exhaustos tras largas caminatas. El vino, de excelente calidad, era considerado un remedio y un alivio para los peregrinos, muchos de los cuales llegaban al hospital en un estado de salud delicado debido a las duras condiciones del viaje.

Aunque la práctica de ofrecer vino a los peregrinos se perdió con el tiempo, a finales de la década de los 90, el recuerdo de esta tradición resurgió con la instalación formal de la Fuente del Vino de Irache. Anteriormente, los monjes ofrecían vino a los peregrinos de manera más esporádica y sin una infraestructura fija, pero con la fuente instalada en 1991, la oferta de vino se institucionalizó. Desde entonces, cada día, los peregrinos que pasan por este tramo del Camino pueden servirse gratuitamente hasta 100 litros de vino tinto joven, directo de la bodega, lo que hace aún más memorable la experiencia del Camino.

Alamy Stock Photo Flecha amarilla pintada en una casa en España que indica el camino a seguir para los caminantes hacia Santiago de Compostela y el Camino de Santiago

La fuente está ubicada a lo largo del Camino Francés, a la altura de Ayegui, y es de acceso libre para todos los peregrinos. Funciona todos los días del año, que es lo que la hace especial, entre las 08:00 horas y las 20:00 horas, y es difícil pasar por allí sin detenerse a disfrutar del vino ofrecido de manera generosa. Hay otras a lo largo del camino, pero no siempre están operativas. La fuente tiene un diseño sencillo, pero atractivo: un caño que expende vino fresco directamente en un vaso, invitando a los peregrinos a saciar su sed en el camino hacia la Catedral de Santiago.

una fuente de la que emana vino

Sin embargo, la Fuente del Vino no está exenta de polémica. Aunque la mayoría de los peregrinos respetan el espíritu de la tradición y se sirven con moderación, han surgido denuncias de que algunas personas, lejos de usar la fuente como una pausa refrescante durante su trayecto, se llevan botellas llenas de vino, vaciando el recipiente de manera irresponsable. Estas conductas, aunque no representan la mayoría, han generado cierta preocupación sobre el uso y el respeto por una tradición que busca aliviar la fatiga del peregrino, no convertirse en una oportunidad para el abuso.

El vino que emana de la Fuente de Irache es una representación de la hospitalidad, la generosidad y el cuidado por los peregrinos. Más allá de su sabor, que varía en función del año y de la cosecha de las bodegas Irache, lo que hace especial este vino es la conexión con la historia y la cultura del Camino de Santiago. Cada sorbo no solo alivia la garganta, sino que también reconecta a los peregrinos con siglos de tradición.

El vino, como recurso medicinal en tiempos de la Edad Media, era considerado un remedio para muchos males. Así, el vino ofrecido a los peregrinos no solo era una forma de aliviar la sed, sino una manera de reponer fuerzas para continuar el camino, algo que sigue siendo significativo hoy en día, aunque con una perspectiva mucho más relajada y simbólica.

Alamy Stock Photo Excursionista llegando a Conques, en el departamento de Aveyron, en el Camino de Santiago, Voie du Puy, Francia.

La Fuente del Vino no solo es un regalo para los caminantes, sino también un punto de encuentro para compartir historias, conocer a otros peregrinos y reflexionar sobre el camino recorrido. Muchos viajeros, al pasar por allí, se toman un momento para descansar y disfrutar de una pausa, a veces acompañados de conversaciones con otros peregrinos que provienen de diferentes países y culturas. Es común ver fotos de grupos de peregrinos brindando con el vino de la fuente, celebrando no solo el recorrido que están haciendo, sino también el encuentro humano que el Camino facilita.

Hace el Camino de Santiago

Además de su función simbólica y práctica para los peregrinos, la Fuente del Vino de Irache ha sido reconocida como un icono del Camino de Santiago. Es un lugar que representa la mezcla de cultura, historia y la importante relación entre la gastronomía y el turismo en España, particularmente en la región vinícola de Navarra, famosa por sus vinos de calidad.

De hecho, las Bodegas Irache, que proporcionan el vino para la fuente, son una de las bodegas más antiguas y prestigiosas de la región, lo que garantiza que el vino que se ofrece a los peregrinos tiene una calidad excepcional.