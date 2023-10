Cándido Méndez, en COPE: "La palabra amnistía no es interpretable, significa borrar los delitos"

Este lunes, Cándido Méndez, ex secretario general de UGT pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la situación política actual.

"Estuvo casi 22 años al frente de ese sindicato y no le han desgastado lo más mínimo", bromea Herrera en referencia a la aparencia física del ex secretario de UGT al arranque de la entrevista. "Agradecido por esta oportunidad que me dan de hablar porque hacer puedo hacer poco", indica.

Cuenta que su primer contacto con Herrera fue hace 25 años. "Fue en Sevilla. Usted estaba en una mochila y tuve ocasión de hacer las declaraciones que me pidió y saludarlo". Añade que él ha venido a COPE también con una mochila y un cascabel. "Es para no perderme", indica provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.