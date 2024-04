"En la Cámara Alta también reside la soberanía nacional", dice Pedro Rollán en 'Herrera en COPE'

Pedro Rollán es el presidente del Senado y pasa este jueves por 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la situación política actual y determinadas noticias que protagoniza la Cámara Alta.

Entre ellas, destaca lo que aseguró la comisión del Senado. Decían que no localizaban a Koldo García y que, si no daban con él, indicaron que aplazarían esa cita. "Hablé con el presidente de la Comisión. Koldo García disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias. No disponemos de la certeza absoluta de que la notificación, que salió anteayer, sea el lugar donde esté preciso momento está residiendo esta persona".

Lo que se ha hecho, explica, es una práctica habitual y es que "los letrados de la Cámara se ponen en contacto con la Comisaría y esta la facilita a los servicios jurídicos de la Cámara para que se pueda realizar una citación en tiempo y en forma. Pero parece ser que no está siendo nada sencillo".

Todo parece indicar también que "puede estar residiendo en la cosa, creo recordar que es Benidorm. Parece ser que ahí ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente".