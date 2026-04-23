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CaixaBank transforman la participación de sus accionistas en la Junta General en algo urgente: 250.000 € destinados a Save the Children para apoyar a las familias afectadas por la DANA

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CaixaBank transforman la participación de sus accionistas en la Junta General en algo urgente: 250.000 € destinados a Save the Children para apoyar a las familias afectadas por la DANA

Redacción Herrera en COPE

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¿Sabías que un pequeño gesto como un voto puede cambiar vidas? 

En CaixaBank han querido transformar la participación de sus accionistas en la Junta General en algo tangible y urgente: 250.000 € destinados a Save the Children para apoyar a las familias afectadas por la DANA.

No se trata solo de cifras, sino de realidades:

  •  Ayuda directa para estabilizar la situación laboral de las familias.

  • Refuerzo del bienestar físico y emocional de los más pequeños.

  •  Cobertura de necesidades básicas donde más falta hace.

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