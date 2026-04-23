CaixaBank transforman la participación de sus accionistas en la Junta General en algo urgente: 250.000 € destinados a Save the Children para apoyar a las familias afectadas por la DANA

¿Sabías que un pequeño gesto como un voto puede cambiar vidas?

En CaixaBank han querido transformar la participación de sus accionistas en la Junta General en algo tangible y urgente: 250.000 € destinados a Save the Children para apoyar a las familias afectadas por la DANA.

No se trata solo de cifras, sino de realidades:

Ayuda directa para estabilizar la situación laboral de las familias.

Refuerzo del bienestar físico y emocional de los más pequeños.