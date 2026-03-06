Jordi Moltó, guionista de 'El Hormiguero': "A los mayores de los vídeos los busco en residencias, podemos estar mes y medio para una sección de 5 minutos"

El guionista Jordi Moltó es la mente creativa detrás de los emotivos y virales vídeos de 'El Hormiguero'. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Alberto Herrera, Moltó ha desgranado su particular método de trabajo, que convierte experimentos sociológicos reales en piezas audiovisuales con millones de visualizaciones.

El método 'neorrealista' con abuelos

Moltó ha explicado que sus protagonistas no son actores profesionales, sino gente que encuentra en 'residencias y centros de mayores'. 'Hago un poco como en el neorrealismo italiano', ha comentado, salvando las distancias con los maestros. El proceso es como 'una Operación Triunfo, pero con abuelos': 'Me los agrupan ahí, tengo una conversación, y si tienen buena salud, están bien y les apetece, pues están dentro de la academia'.

La clave para lograr la autenticidad es que los participantes 'desconocen muchas veces a lo que van'. Según Jordi Moltó, si lo supieran 'ya vienen resabiados' y, como él mismo afirma, 'la espontaneidad de la experiencia real que trato de captar con ellos, la pierdo'. A pesar de ello, sí son conscientes del programa para el que graban y la repercusión que tendrá.

Un ejemplo de esta autenticidad es el vídeo sobre el género no binario, protagonizado por su propia vecina. '¿Cómo le vas a contar a una abuela de 91 años lo que es el género no binario?', reflexionó Moltó sobre la pieza, revelando que 'Mercedes', la protagonista, 'vive en el cuarto, y yo vivo en el tercero'.

Un trabajo de "ingeniería suiza"

Detrás de los 4 o 5 minutos que se emiten en 'El Hormiguero' cada tres semanas, hay un trabajo de 'ingeniería suiza', como él mismo lo describe. 'Podemos estar un mes, mes y medio para una pieza', ha confesado Moltó, un esfuerzo que realiza junto a su equipo de producción, el 'dream team' formado por Kike, Ángela y Daniel. Algunas ideas, ha añadido, pueden permanecer 'en la cabeza un año' hasta encontrar el perfil adecuado.

El poder del contraste generacional

Recientemente, sus vídeos han explorado el contraste generacional, juntando a figuras como Iñaki Gabilondo con una estudiante de periodismo o al doctor Pedro Cavadas con futuros médicos. Para Moltó, grabar con Gabilondo fue un 'sueño cumplido'. 'Yo creo que todo funciona por contraste', ha afirmado, destacando el valor de transmitir el 'legado y la tradición oral' de 'los que más saben a los que van a empezar'.

Entre los proyectos que se le resisten, ha admitido que lleva 'año y medio' intentando reencontrar a una pareja que tuvo su 'primer amor hace 60 años'. Y ya tiene en mente su próximo experimento, sobre la brecha generacional y la vivienda. 'Quiero juntar boomers con la generación millennial', ha adelantado, para analizar por qué los jóvenes de 40 años no pueden acceder a una primera vivienda como en generaciones anteriores.

El interés de Jordi Moltó por la gente mayor viene de lejos, inspirado por el universo de 'Fellini y Berlanga' y personajes como los de 'El cochecito' de Rafael Azcona. Tras más de diez años creando estas piezas, su trabajo se ha convertido en un fenómeno televisivo que, como confesó la propia María José Navarro, le hace hincharse 'a llorar'.