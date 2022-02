Pepe Domingo Castaño canta con el Grupo Risa las canciones de su vida

Esta semana, que coincide con que el día 13 de febrero es domingo y que tenemos programa, hemos querido invitar a Pepe Domingo Castaño, nuestro Pepe. Leyenda viva de la radio española.

No es la primera vez que viene como invitado a nuestra función de radio nocturna. De hecho su voz suena siempre que arranca La Noche con El Grupo Risa cada fin de semana. Pero hoy el motivo era doble para estar con él: primero, el día tan especial que es y, segundo, su libro de memorias que hace unos días salió al mercado. Celebramos con él que, hasta la fecha, Hasta que se me acaben las palabras ya va por la cuarta edición superando los 50.000 ejemplares vendidos y mucho nos tememos que no será la última. Un libro que no iba a ver la luz. Menos mal que alguien le convenció de lo contrario. Nos cuenta quién.

Sobre el libro, Pepe nos habla de la importancia de autodisciplinarse cuando tienes que enfrentarte a la pantalla en blanco del ordenador y empezar a escribir negro sobe blanco mil y un vivencias; de Tere, su novia eterna; de sus juergas épicas, de cómo conoció a Julio Iglesias, prologuista del libro; de su debut en Radio Galicia, de anécdotas con cantantes como Roberto Carlos, de sus canciones, de cómo busca las músicas que le acompañan en sus menciones publicitarias, de su primer programa en la SER, del mítico programa “El gran musical”, de tantas cosas…

Pero además, Pepe, como hombre sabio del medio y de la vida, comparte con nosotros su diagnóstico sobre el estado de salud de la radio española, expresa su opinión sobre que la radio se televise en internet, hace balance de estos primeros doce años en la Cadena COPE y además de todo esto, hoy canta en el programa algunas de las canciones de su vida.

Una entrevista a nuestra manera, con nuestro estilo, con un compañero, un amigo, una leyenda: Pepe Domingo Castaño. No os la perdáis.

