Esperanza Aguirre, con el Grupo Risa: "Los ataques de Sánchez han convertido a Ayuso en la política favorita"

La exministra del Gobierno y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha estado charlando en la madrugada de este domingo con el 'Grupo Risa'. En una entrevista, marcada por el humor, la política del Partido Popular ha analizado algunas claves de la actualidad política, defendiendo que ella no se ha marchado de la vida política, simplemente se ha echado a un lado: "Del ruedo político no me apartaré nunca siempre que tenga salud, me he apartado de la primera fila y fuera pues se ve todo muy bien. Los toros de la barrera se ven muy bien".

También ha defendido el trabajo de sus compañeros del Partido Popular en la posición. "Yo veo que los miembros de mi partido, que sigue siendo el Partido Popular, lo hacen muy bien. Por lo tanto, no me necesitan para nada".

Respecto a su relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Aguirre ha desvelado que hace unos días le ganó jugando al golf: "Jugué ayer y tengo que decir que le gané 10 euros. Suele ganar él pero ayer le gané". En cuanto al pacto de Almeida con la izquierda para sacar adelante los Presupuestos del Ayuntamiento, Esperanza Aguirre ha reconocido que no le gusta esa estrategia, pero que la respeta por su confianza en el alcalde: "A veces hay que hacer cosas que a uno no le gusta, y a mí no me gusta. Pero el alcalde es muy inteligente y sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer".

Además, Esperanza Aguirre ha hablado de su libro, y ha dado más detalles respecto a por qué lo tituló 'La tormenta perfecta': "Quería llamar a mi libro 'La tormenta perfecta' porque en esta España que tenemos todos los 'anti-España' van al Partido Socialista, tenemos a ERC, a los comunistas de Podemos, los de Bildu. Todos esos están unidos al PSOE sin ninguna duda y en el centro-derecha, que dejé unido en un único partido, ahora mismo está dividido en tres, por eso lo llame 'La tormenta perfecta'".

En cuanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Aguirre ha señalado que los ataques de Sánchez han servido para que se convierta en una de las políticas más queridas de nuestro país: "Yo siempre le dije que Isabel Díaz Ayuso que cuanto más la atacaban, más la encumbraban y efectivamente así ha sido. Todos los ataques de Sánchez y del Gobierno han servido para que Ayuso sea la política favorita de la inmensa mayoría de los españoles".

Respecto a su carrera política, la expresidenta madrileña ha reconocido que su mayor logro es haber estado sentada en el Consejo de Ministros: "Yo estoy orgullosa de haber sido ministra del Gobierno de España, que para mí es el mayor honor que puede tener un político. Yo fui ministra de un ministerio cuyas competencias están divididas ahora en cinco ministerios: Educación, Universidades, Ciencia, Cultura y Deporte".

En la entrevista, no podían faltar algunas de las voces más conocidas del 'Grupo Risa', como ha sido el caso del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que Esperanza Aguirre ha charlado sobre la construcción del nuevo Estadio Santiago Bernabéu: "Es impresionante, solo espero que a diferencia de sus predecesores cumpla con los compromisos que obtenga con el Ayuntamiento".

En cuanto a sus gustos, Esperanza Aguirre ha señalado que ve muchas series y películas, escucha la radio y no ve la televisión: "Veo muchas series y muchas películas. Me pongo mis cascos mientras mi marido ve fútbol y documentales de animales. Escucho muchísima radio y la televisión no la veo, me parece que las televisiones están tomadas por la izquierda. Las noticias las leo en Twitter".

Respecto a su papel como tertuliana, Aguirre ha defendido que le encanta acudir a programas de televisión para defender sus ideas librales: "A La Sexta voy dependiendo de quién me llame. Las productoras tienen trabajando a unas personas encantadoras que te hacen sentir imprescindible. A mí me gusta defender mis ideas liberales y creo que ahora mismo no hay nadie que defiende esas ideas, que son las de Isabel Díaz Ayuso en Madrid".

En este sentido se ha pronunciado sobre su relación con el presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide: "Sobre Risto Mejide pienso que en Cuatro no había muchas personas que defendiesen la ideología liberal. Me decían que estaban Villalobos y Margallo, que son socialdemócratas. Siempre me ponen en frente a rostros como Pilar Rahola, que en el fondo somos amigas".

Por último ha repasado su paso por otros programas de entretenimiento, como fue el caso de 'Mask Singer': "No tengo voz, pero tengo buen oído. A mí me dijeron que tenía que cantar y les pedí que fuese en inglés. Entonces me dijeron que no porque toda España sabía que yo hablo muy bien en inglés. Me dijeron que era mejor en francés y entonces dije que bien, pero quería una canción más antigua. Al final tuve que cantar la de Kate Ryan".