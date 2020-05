Tomas Guasch revela el deseo que aún le queda por cumplir en el mundo del deporte

Esta semana nos acompaña, no un abuelo, sino el gran abuelo de España. El ‘Hombre G’ de Tabarnia. O mejor dicho, el hombre de la doble G: el ‘Gran Guasch’, como lo presenta Paco González. Lleva el confinamiento encantado. Perdido en un pueblo de no se sabe dónde acompañado de sus nietos, entre ellos,María Vinicia, la última, que acaba de cumplir un añito. Entre baños, papillas, biberones y pañales, tiene tiempo incluso para hablar casi una hora con el Grupo Risa; y a estas horas, si eso no fuera bastante. No para. Se traga todos los capítulos de Peppa Pig, y eso contribuye a ser feliz.

Es un espectáculo. Escribiendo, en la radio o en la tele. Lo mismo le da una cosa que otra. Y por donde va, triunfa, como la San Miguel. Porque es un talento irrepetible. Y de retirarse, nada. Reparte para todos lados. Como Nadal. Esta semana Guasch saca el capote, se planta en medio de la plaza y se luce amuletazos. Fútbol, baloncesto, periodismo… a todo o que se menea. Confiesa un anhelo, un deseo aún pendiente de cumplirse con un jugador de baloncesto del Real Madrid que le ha marcado para os restos y que hoy tiene un futuro profesional algo incierto.

Tomás nos presenta el “modelo Guasch” para el próximo mundial de futbol, recuerda momentos inolvidables compartidos con antiguos entrenadores y futbolistas, como aquellos viajes y concentraciones en la década de los 70 y los 80, hoy imposibles. Recuerda el día en que su hija Susana, hoy rostro reconocido en la televisión deportiva de España, le dijo que quería ser periodista. Y qué le convenció de que podría ser… incluso buena. Le preguntamos por sus comienzos en la radio, de compañeros periodistas, por si escribirá algún día un libro de memorias, y en estos días de arresto domiciliario, por si ha descubierto alguna habilidad desconocida de sí mismo. Las letras de su apellido le vienen perfectas, porque es lo que todos vemos en él. Los que curramos junto a él, aquellos que le rodean, y los que lo disfrutan desde el otro lado del receptor de radio. Guasch es eso: Grande, Único, Admirado,Soberbio, Compañero, Honesto. Y hoy comparte un rato muy agradable con nosotros. Delicioso. Dadle al play y disfrutad.