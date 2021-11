Sergi Mas cuenta al Grupo Risa la intrahistoria del “Força Barça”

Esta semana viene al programa Sergi Mas, un todoterreno de la comunicación. Radio, tele, prensa escrita… hasta ha prestado su voz para videojuegos.

Santi es un tipo excepcional por su versatilidad. Tan pronto se pone una peluca y un disfraz para imitarte a cualquiera como te presenta un programa de un tinte algo más serio. Es un camaleón. Se adapta a todo y todo lo hace bien. A nada le hace ascos.

Os reconocemos que somos tres admiradores, y aunque se dio a conocer de un modo global en televisión con el inolvidable espacio “¡Al ataque!” de Alfonso Arús, ya antes era muy conocido en Cataluña, que es donde más ha trabajado. Ha sido inevitable sacar a la palestra otro programa, el “Força Barça”, del que Miner en particular era fan cuando veía las reposiciones de todos los programas del año durante sus vacaciones de verano en Tarragona.

Sergi es un animal la radio. La mamó desde su más tierna infancia hasta que formó parte de su vida. La llevaba en las venas y, como no podía ser de otra manera, creció tanto en ella que llegó a convertirse en uno de los grandes nombre del medio en España. Si ya lo hace bien como mascarón de proa del programa que le toque, si no lo es y su papel es el de colaborador, sin duda que hace brillar a los que le rodean. En cierta ocasión Gorka Zumeta le definió como alguien que destaca por su pericia (es su propio realizador desde su estudio de radio doméstico), por su sentido del humor y por su originalidad. Y razón no le falta.

Este barcelonés acaba de cumplir los 57 y hemos querido echar un rato de radio para que nos cuente qué hace ahora, en qué anda metido, pero también para hablar de una vastísima y envidiable trayectoria profesional a la que aún le queda porque tiene cuerda para rato. Lo comprobaréis en esta entrevista donde, sinceramente lo hemos pasado de lujo. Se ha traído sus propios cortes, nosotros le hemos puesto los nuestros, nos ha contado anécdotas, la intrahistoria de cómo se hacía el “Força Barça”, cómo salían los personajes que imitaban… Una hora muy amena, os lo aseguramos. ¡Que la disfrutéis!