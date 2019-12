Schlichting, sobre el reparto de la Mesa del Congreso: "Así no vamos a ningún lado"

"Así no vamos a ningún lado". Así ha comenzado Cristina López Schilichting su análisis de la situación política actual tras conocerse el reparto de la Mesa del Congreso. "Estamos en un país donde el gobierno depende de una Esquerra Republicana de Cataluña, osea un señor que está en la cárcel, otro que está huído en Waterloo y un tercero, Otegi, en el caso de Bildu que quiso secuestrar a mi amigo Gabi Cisneros. Lo que no es normal es que enfrente haya una derecha que esté desajustada, que se enfrente y se peleé". Así ha resumido lo que ha pasado a la hora de repartir la Mesa del Congreso entre PP, Ciudadanos y Vox.

"Santiago Abascal se ha negado a negociar y el resultado ha sido que de las cuatro secretarías, tres han ido a la izquierda, y la última al PP, ha señalado la presentadora de 'Fin de Semana'. "Ni los naranjas han entrado ni Abascal ha tenido sitio y así no puede ser". Schilichting se ha mostrado crítica con este suceso señalando que "tenemos un país don de al menos tres formaciones no van a ir a las consultas del Rey: ERC, Bildu y la CUP". Ha concluído preguntándose que cómo no es posible que el centroderecha se ponga de acuerdo.

