Schlichting: "Hay que ver el lodazal en el que Podemos y Sánchez han convertido la política"

Nueve días. Nueve días hemos tenido que superar y aún Pedro Sánchez no ha salido en defensa del Rey, después de que su ministro Garzón y su vicepresidente acusasen a Su Majestad de maniobrar contra la democracia por llamar al presidente del CGPJ para expresar su felicitación a los nuevos jueces que recibían despacho en Barcelona y confesar que le hubiese gustado ir. Han tenido que levantar la voz en su defensa, desde su reunión en el Foro Atlántico de la Toja, dos ex presidentes, Mariano Rajoy y Felipe González.

Rajoy de mondo pausado y gallego y Felipe de manera vehemente, en defensa de la Transición y directamente contra las tesis de Podemos y la Esquerda, que se atreve a comparar al Rey con Franco.

El socialista no se ha refrenado de criticar directamente a Alberto Garzón, el ministro de Consumo, acusándole de no dar ni chapa y envenenar el ambiente con sus comentarios.

Hay que ver el lodazal en que Podemos y Sánchez han convertido la política

Porque hay que ver el lodazal en que Podemos y Sánchez han convertido la política. Que tenemos un único problema en el mundo, una pandemia que además en España nos lleva a la ruina económica y aquí estamos a la gresca política. Y venga a sacar leyes ideológicas dictadas por Podemos. Que si reforma de la enseñanza, a ver si nos cargamos la educación concertada; que si eutanasia, ahora que los mayores se mueren a chorros y que si aumento de impuestos cuando los negocios van camino de la quiebra.

Porque están llegando ecos de la reforma fiscal que prepara este Gobierno y se nos hiela la sangre. Subidas del IVA para la cultura, los alimentos, las bebidas no alcohólicas, la restauración... pasar del 4 y el 10 al 21 por ciento. Sólo en la enseñanza concertada, que también va en el pack, cuando atiende a buena parte de la clase media, cada alumno se les encarecerá unos 100 euros a los padres. ¿Cómo es posible, con el paro que arrecia, con las empresas ahogadas, con sectores enteros desactivados por el coronavirus?

El otro punto que contempla el Gobierno es la eliminación del ahorro en planes de pensiones. Dejar de desgravar por ellos. Hay siete millones y medio de estos planes ¿es que hay siete millones y medio de millonarios? Claro, han gastado a troche y moche, han prometido lo que no hay y ahora no queda ni para pagar los eres y están locos por exprimir al contribuyente.

CONFINAMIENTO DE MADRID

Se supone que la política está para facilitar las cosas, no para complicarlas. Y complicarlas es lo que ha hecho en el confinamiento de las poblaciones de la capital que comenzó anoche. Pedro Sánchez ha impuesto las medidas contra la voluntad del Gobierno local. Primero se quita de en medio y les deja la tarea a las autonomías y luego entra como elefante en cacharrería. Escuchamos a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anoche con Angel Expósito:

Los indicadores científicos, en efecto, señalan que los confinamientos parciales empezaban a dar resultado. Ahora, los contagiados que no podían salir de su barrio podrán desplazarse por toda la ciudad, de una lado a otro, porque lo único que se prohíbe es abandonar el perímetro. La medida costará 18.000 empleos a la semana y 750 millones de euros de pérdidas cada siete días.

Ni siquiera se van a poder poner multas a los infractores que dejen Madrid, porque la Comunidad ha recurrido ante los tribunales las medidas del Gobierno, y hay que esperar a ver qué dicen los jueces. Así que los que tienen una segunda residencia y no tienen hijos o trabajo se van a marchar fuera ya. Con el peligro sanitario que supone.

Hoy, de hecho, muchos madrileños van a salir de su ciudad. Y nadie puede evitarlo. Hay que apelar a la responsabilidad personal, pero es difícil, porque el ciudadano ya no cree a nadie. Se da cuenta de que su salud está siendo usada como moneda política y nota que no hay una sola direccción en la lucha contra la pandemia. Es un sálvese quién pueda. Ya no sabemos qué es mejor ante la enfermedad -si el confinamiento parcial de Ayuso o el perimetral de Sánchez- o si es más grave el caos sanitario o el peligro económico. El ladrón ha entrado en la casa y el dueño está fuera.

Y nos vamos a Polonia, porque el caos español está afectando a los socios europeos. Ayer era noticia en Polonia que cerca de un centenar de estudiantes españoles de Erasmus acababa de llegar a la ciudad de Breslavia y que un tercio de ellos ha dado positivo en corto a Iris. El Gobierno de Varsovia se está volviendo loco para buscar alojamientos donde someterlos a cuarentena y ha pedido de inmediato explicaciones al Gobierno de Madrid. No entienden que cerremos Madrid pero no controlemos con pruebas PCR el flujo de viajeros por el aeropuerto. No lo entienden ellos ni lo entiende nadie. España es el caos, para sí misma y para su vecinos