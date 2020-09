Cristina López Schlichting, sobre la ley de eutanasia que quiere impulsar el Gobierno: "Están engañando"

Caminamos hacia cinco millones de parados y estamos en una situación de quiebra técnica. En un panorama dantesco para las familia y de un tremendo miedo, constituye una absoluta desvergüenza que el Gobierno haga prosperar la idea de que la eutanasia constituye una prioridad nacional. y además un beneficio para las personas.

Para mucha gente es algo positivo, pero esta circunstancia sencillamente refrenda una cuestión dramática. Están engañando a la gente. ¿Qué queremos los seres humanos? Morir en paz. Sin dolor. Sin sufrimiento. Hoy en día es posible gracias a los cuidados paliativos garantizar esto. Pero mucha gente ha visto que los suyos han muerto mal, jadeantes durante días de extenuada pugna. Han deseado que alguien hiciese algo para aliviarles el dolor. Porque no hay cuidados paliativos suficientes en España. Porque no es posible tener suficientemente técnicos entrenados para mitigar ese dolor aun a costa de acortar la vida. Y eso sencillamente son cuidados paliativos. No tenemos una ley nacional de cuidados paliativos. Y pretenden sustituir todo esto por la eutanasia. Por la afirmación de que la vida, a veces, es una condena que merece la pena interrumpir.