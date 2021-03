La alienación parental, la actriz María Galiana y otros muchos temas te esperan en 'Fin de Semana'

Estamos preparando 'Fin de Semana' para ti y yo no me lo voy a perder. No sé tú. Viene María Galiana que es como la abuela de España. Después tendremos una tertulia de chicos en la que nos centramos sobre el caso de Rocío Carrasco y el problema de la alienación parental. Cuando padres y madres pelean y se lanzan los niños a la cara de manera que al final son ellos los que pagan los enfrentamientos.

Vamos a tener a nuestra experta psiquiatra, Marian Rojas, que nos va a explicar si existe el amor a primera vista y cómo elegimos nuestra pareja. Qué criterios utilizamos. Y luego hablaremos de una historia conmovedora sobre un yorkshire que fue buscado. Al cabo de 17 días, el pequeño Thor ha aparecido.