La radio, “el medio más sano para tener un cerebro joven” según Gaona

En el marco del Día Mundial de la Radio, Cristina ha querido dedicar el espacio de la tertulia con los chicos para recordar los eventos que este medio ha regalado al público.

Por ejemplo, Gaona recordaba el momento en el que se narraba la entrada de Tejero, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados: “Se han hablado muchas veces de que la radio iba a desaparecer. Pero todo lo contario, ha seguido evolucionando” comenta el psiquiatra.

La radio se ha constituido como un medio inigualable, cuando el resto necesita reinventarse, las nuevas tecnologías buscan los métodos para adaptar la radio a todos los soportes. “De hecho, podemos recomendar la radio a todo el mundo porque en cuanto a los procesos mentales, es un método mucho más sano para mantener el cerebro despierto”.

José Manuel Aguilar ha querido dedicar unas palabras al medio: “Mi abuela me enseñó la radio. Los sábados me quedaba con ella para cuidarla. Siempre me ponía el desayuno muy temprano y me quedaba con ella en la mesa camilla escuchando Radio España”.

Jano García, por su parte, ha recordado la radio así: “Es algo que nunca he perdido, tengo la costumbre de escuchar qué se dice en la radio. Las elecciones, por ejemplo, pongo la televisión, la silencio, y escucho todo por la radio” ha comentado.