La macabra confesión del cirujano francés después de violar a 300 niños en 25 años de profesión: "A ella también"

El caso de Joel Le Scouarnec, un cirujano francés acusado de violar a más de 300 menores durante sus 25 años de ejercicio profesional, ha sacudido a Francia y al mundo. Este hombre, especializado en cirugía visceral y ginecología, no solo abusó de niños y niñas en el entorno hospitalario, sino que también confesó haber violado a su propia nieta, un hecho que dejó a su hijo, presente en la sala del juicio, tan impactado que requirió asistencia médica.

La investigación comenzó cuando una vecina denunció que Le Scouarnec había abusado de su hija de seis años. Al registrar su casa, las autoridades encontraron un escenario dantesco: 70 muñecas que representaban a niños y niñas, desde bebés hasta preadolescentes, algunas equipadas con consoladores y otros objetos sexuales. Además, descubrieron discos duros con más de 300.000 archivos de pornografía infantil, agendas detalladas con los nombres de las víctimas y descripciones de los abusos cometidos.

El caso de Joel Le Scouarnec ha sacudido a Francia

la posible complicidad de su esposa

"Los gendarmes descubrieron 70 muñecas de niños y niñas que iban desde bebés hasta representaciones de chicos de 12 años", relató Nacho Abad, periodista especializado en crónica policial, durante su intervención en Fin de Semana. "Algunas les había atado consoladores y artilugios sexuales. Su casa estaba llena de películas de pornografía infantil, pelucas, y bajo el colchón encontraron discos duros con más de 300.000 archivos de pedofilia, algunos de violencia extrema".

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la posible complicidad de su esposa, quien, según los testimonios, habría sido consciente de las actividades de su marido. Durante el juicio, uno de sus hijos reprochó a su madre no haber hecho nada para detenerlo. "Ella en su declaración al principio intentó hablar poco, casi hasta fingir una afonía", explicó Abad. "Pero lo cierto es que durante su declaración, cuando le preguntan si sabía lo que ocurría, ella lo niega rotundamente, aunque de alguna manera viene a cuestionar si los niños pudieron disfrutar o no".

Esta declaración generó un sonido de queja en la sala, donde muchos interpretaron que la esposa no solo sabía lo que ocurría, sino que podría haber sido cómplice. "Era la típica consentidora, como pasa con muchos abusos", añade Cristina López Schlichting.

El relato de Joel Le Scouarnec es aterrador

la confesión que deja a todos de piedra

Durante el juicio, Le Scouarnec hizo una confesión que dejó a todos los presentes sin palabras. "Le dice a su hermana: 'Quiero decir a mi hermana que me preguntó por qué soy un pedófilo criminal, que no lo sé. Yo he pensado mucho, he hablado con muchos psicólogos durante años y todavía no lo sé'", relata Abad. "'Pero estoy seguro y lo repito con toda sinceridad. Nunca sufrí ninguna agresión sexual por parte de mi padre. Estoy desolado, estoy desolado por todos vosotros, por el sufrimiento que he causado. Perdóname por haber hecho todo esto'".

José Miguel Gaona, neuropsiquiatra invitado al programa, analiza la psicología del acusado: "Este individuo estaba ya prácticamente luchando contra el tiempo. En ocasiones, la culpa se va acumulando, y muchos criminales, cuando son apresados, dicen: 'Hombre, por fin me habéis pillado, ya puedo descansar'".

La nueva confesión de Joel Le Scouarnec suma más gravedad al asunto

Este caso no solo ha expuesto los horrores cometidos por un hombre en posición de poder, sino también las fallas de un sistema que permitió que estos crímenes continuaran durante décadas. "Es increíble de verdad lo que pasa por ahí", comenta Cristina. López Schlichting. Un caso terrible que llama, de nuevo, a la reflexión.