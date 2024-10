Las tortitas más divertidas de hacer... ¡Y con ingredientes muy accesibles!

¡Vuelve Paufeel! Con una receta dulce para disfrutar de una buena merienda rica y saludable. Un plato clásico con un toque innovador. ¡Pancakes de manzana!

LISTADO DE INGREDIENTES

- 4 manzanas

- 120 gr de harina / harina de avena sin gluten

- 100 ml de leche o bebida vegetal

- 2 huevos

- 1 cucharada pequeña de levadura en polvo

- 2 cucharadas de crema de dátil

ELABORACIÓN

Lo primero que tenemos que hacer es lavar las manzanas. Si tenemos descorazonador de manzanas, las descorazonamos, pero si no lo tenemos la vamos a cortar a lo ancho en rodajitas para que quede como una especie de donut de manzana. Una vez cortadas, las ponemos un poquito en agua con hielo y limón para que no se oxiden, pero como va rápido no es necesario.

Tenemos que poner en un bol la harina, leche, los huevos, la levadura y la crema de dátil. Eso lo mezclamos bien y a continuación embadurnamos las manzanas con la mezcla. Mientras tanto, calentamos una sartén con aceite de oliva virgen extra, y una vez que están bien embadurnadas las ponemos en la sartén a fuego medio, dejamos que se hagan por un ladito, les damos la vuelta y una vez que se han hecho quedan ya crujientes.

Cuando están ya hechas por los dos lados, el toque final (que Paufeel lo ha hecho con edulcorante) es hacer una mezcla de azúcar con canela, bañamos los panqueques y ya estarían listas. No querrás otra cosa... ¡A comer!