La receta de cachopo de berenjena con la que Paufeel 'traiciona' a Asturias

La influencer gastronómica Paula Monreal, más conocida como Paufeel, ha visitado el programa ‘Fin de Semana’ de COPE para compartir una de sus innovadoras recetas con Cristina López Schlichting y los oyentes. En esta ocasión, ha presentado una propuesta que ella misma ha calificado con humor como una pequeña "traición" a Asturias: el cachopo de berenjena. "Hoy vengo un poco a traicionar a Asturias, pero bueno, solo un poquito, y que me perdonen los asturianos, porque voy a hacer un cachopo de berenjena", ha confesado la experta.

Se trata de una versión más saludable y ligera que el tradicional plato asturiano, pensada como una idea de cena fácil y rápida de preparar. Monreal ha destacado que es una receta muy accesible, ya que se puede elaborar con ingredientes comunes en cualquier despensa: "El que tenga hoy una berenjena y un poquito en la despensa, lo va a poder hacer de maravilla".

Ingredientes del cachopo de berenjena

Para preparar este plato para una persona, Paufeel ha detallado los siguientes ingredientes: una berenjena, dos rodajas de tomate, dos lonchas de queso (que es opcional), una lata de atún, un huevo para el rebozado y el propio rebozado. Para este último, recomienda usar panko (pan rallado japonés), aunque también se puede optar por pan rallado convencional o incluso copos de maíz triturados para un extra de crujiente. Finalmente, se necesita un poco de pimentón dulce o picante y aceite de oliva virgen extra.

Elaboración paso a paso

La preparación comienza cortando la berenjena a lo largo, sin llegar a separar las dos mitades y manteniendo el tallo, para que quede "como que habla". Tras añadirle sal y aceite de oliva, se debe asar en la freidora de aire durante unos 25-30 minutos a 180 grados, o en el horno durante 45 minutos a la misma temperatura. Una vez asada, se retira la piel con cuidado de no quitar el tallo, que cumple una función estética en la presentación final.

Con la piel retirada, cada lado de la berenjena se aplasta con un tenedor para dejar las superficies planas. A continuación, se procede a rellenar una de las mitades con las rodajas de tomate, la lata de atún y el queso. Una vez colocado el relleno, se cierra la berenjena, que con su tallo "va a quedar así como una florecita muy mona", según ha explicado la influencer.

El siguiente paso es el rebozado. La berenjena rellena se pasa primero por huevo batido y luego por el rebozado, al que Paufeel sugiere añadir "un poco de gracia" con pimentón y ajo en polvo. Finalmente, se vuelve a cocinar pulverizando con aceite de oliva virgen extra en la freidora de aire (12 minutos a 200 grados) o en el horno (15-17 minutos a 200 grados) para un acabado perfecto. El resultado, como ha señalado, "va a ser una berenjena rellena que queda crujiente por fuera".

El plato final es una berenjena crujiente por fuera y tierna por dentro, con una presentación muy vistosa gracias al tallo. "A la vista tú lo presentas ahí en una fuente y te queda una idea de cena maravillosa", ha comentado Monreal. La propia influencer ha descrito el resultado como algo parecido a "una mariposa abierta".

Una receta versátil y adaptable

Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad. Paula Monreal ha insistido en que el relleno se puede adaptar a los gustos de cada uno o a lo que haya en la nevera. "Abres la despensa de lo que tengas, por ahí, unos pimientos de piquillo, cualquier proteína", ha sugerido. Además de la proteína del atún, se pueden usar ingredientes como salmón ahumado, espinacas o champiñones.

En cuanto al rebozado, Paufeel ha recomendado el panko japonés, que "queda muy crujientito" y del que existe una versión sin gluten. Como alternativa, ha propuesto usar copos de maíz sin azúcar triturados en una bolsa con un rodillo, una opción que evita harinas convencionales. La influencer ha recordado a los oyentes que pueden encontrar esta y otras recetas en la web de cope.es, en la sección del programa ‘Fin de Semana’, y en su perfil de Instagram, [@paufeel].