Paufeel desvela en COPE la receta que te apaña una cena con solo un ingrediente congelado

La colaboradora Paufeel ha compartido en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, una solución para esas noches en las que la nevera parece un desierto. Se trata de una receta salvavidas, como ella misma la ha definido, con un ingrediente que casi todo el mundo tiene a mano. "Yo creo que el 99 por 100 de los oyentes van a poder hacer esta receta", ha asegurado la experta, refiriéndose a la popular 'tortilla tuneada de guisantes', una elaboración que, además de sencilla, es "inédita" y muy vistosa.

Para prepararla para una persona, los ingredientes son mínimos y accesibles: un huevo, una taza de guisantes congelados, un poco de sal y pimienta al gusto, dos lonchas de queso y tomate natural. Sobre el relleno, Paufeel ha señalado que las opciones son infinitas: "Le puedes meter todo lo que quieras", desde atún o cebolla hasta pesto o aguacate, adaptándose a lo que cada uno tenga en casa.

Elaboración paso a paso

La preparación comienza salteando los guisantes congelados directamente en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra durante dos o tres minutos. A continuación, se baten el huevo con sal y pimienta. El truco para que quede visualmente atractiva, según Paufeel, es "extender los guisantes por toda la sartén, que cubran todo el diámetro". Una vez extendidos, se añade el huevo batido, que actuará como "el pegamento de los guisantes", repartiéndolo bien por toda la base.

Con el fuego a temperatura media, se coloca el relleno elegido, como el queso y el tomate, solamente en la mitad de la tortilla. Después, se tapa la sartén y se deja cocinar "un par de minutitos, tres como mucho", ha indicado la colaboradora. Este tiempo es suficiente para que el huevo se cuaje y el queso se funda. Finalmente, se destapa y se dobla la tortilla sobre sí misma, cubriendo el relleno.

El resultado final es tan delicioso como sorprendente a la vista. Visualmente, la creación de Paufeel destaca porque los guisantes sobresalen ligeramente entre el huevo. La propia cocinera lo describe de una forma muy gráfica, destacando que es una receta resultona y muy fácil de preparar.

Queda como una tortilla de lunares verdes" Paufeel Colaboradora de Fin de Semana

Un guiño a las costumbres de antes

La mención de Paufeel a que "si no tienes, le pides a la vecina" un huevo, dio pie a una anécdota por parte de Cristina López Schlichting. La presentadora relató con ilusión cómo un vecino fue a su casa a pedirle un par de huevos, un gesto que le recordó a su infancia. "Me acuerdo cuando éramos pequeños, que todo el rato íbamos y venían", comentó, lamentando que esas costumbres se hayan perdido en un mundo donde "a veces no conoces a los vecinos".