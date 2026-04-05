Pedro Martín da la cifra de puntos que estima necesaria para salvarse en Primera División en la temporada 2025-2026: la permanencia se venderá 'cara'

El periodista Pedro Martín ha analizado en el programa 'Tiempo de Juego' el espectacular galimatías que se está formando en la parte baja de la clasificación de LaLiga. Según el analista, la reciente victoria del RCD Mallorca contra el Real Madrid ha complicado enormemente el panorama, ya que ninguno de los equipos implicados en la lucha por el descenso da su brazo a torcer y todos confían en sus opciones de permanencia.

Uno de los principales afectados es el Elche CF, que ha vuelto a caer a puestos de descenso con 29 puntos. A pesar de ser, según Martín, el equipo que peores sensaciones transmite de la zona baja y el que firma una peor segunda vuelta, su reciente remontada ante el Mallorca en el Martínez Valero hace prever que se hará fuerte en casa. El experto advierte de que si incluso el Elche gana partidos, es una señal de que la puntuación para lograr la salvación va a ser muy alta.

La permanencia podría costar 41 puntos

Preguntado por una estimación de puntos, Pedro Martín ha sido claro. El experto mantiene la previsión que lleva defendiendo desde hace tres meses y vaticina que la permanencia será cara: "Este año igual hace falta 41 puntos". Esta cifra, de confirmarse, igualaría la del curso pasado para lograr la salvación.

Para reforzar su argumento, Martín ha traído a la memoria la situación tan parecida que se vivió el año pasado. En aquella ocasión, recordó, el RCD Espanyol tuvo que ganar en la última jornada para sobrepasar los 40 puntos, mientras que el CD Leganés acabó descendiendo con 40, un precedente que demuestra la alta exigencia que podría repetirse esta temporada en la lucha por no bajar a Segunda División.