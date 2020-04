El humano ha retrocedido y la naturaleza ha avanzado, es la principal conclusión que le ha explicado Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayto. de Madrid, a Cristina en Fin de Semana, quien también ha querido desmentir un bulo sobre el Ayuntamiento de Madrid: “Es falso, absoluta y rotundamente falso, que tengamos abandonados a la fauna de los parques y jardines. Es una campaña en nuestra contra que podemos desmontar fácilmente, a todos los animales los alimentamos puntualmente”.

Sobre la presencia de más animales en las calles, Soria ha explicado que “el avance de la fauna es normal, ésta tiende a expandirse, a alimentarse y a cubrir todas sus necesidades biológicas en el máximo espacio posible. Cuando está ocupado por algo incómodo para ella como hombres, contaminación y ruido, se retraen, pero si disminuye drásticamente gracias al excelente comportamiento de los ciudadanos con el confinamiento, vuelven porque el espacio queda libre".

En cuanto a los patos, Soria ha descartado, como antes, que no tengan comida: “Todos los animales tienen comida, nuestros contratos de mantenimiento exigen que se les dé de comer, nuestro gobierno municipal lo puso como prioridad en las labores esenciales que había que hacer. No se ha dejado de dar comida ni cuidados en ningún momento, el Ayuntamiento lo ha hecho y lo hace. Otra cosa es que los animales tienden a expandirse, los pavos reales por ejemplo se salen siempre de los parques porque en el intento de aparearse los parques se les quedan pequeños. Si hay menos gente y menos tráfico se salen más, pero siempre ha pasado y vuelven porque quieren comer y además es el terreno que conocen”. “Es más”, añade Soria, “en España hay un gran respeto por ellos porque a la gente les encantan y se hacen fotos. Lo que es fauna ornamental, se salen, no hay ningún problema, y luego vuelven".

De los zoos no salen “porque están cerrados y los animales están más protegidos, además están hechos para tener dentro fauna”, explica el doctor ingeniero de montes: “Solo se salen en los parques en los que están en libertad".

"Hay otra fauna que aprovecha que no estamos para volver, como el lobo o el águila imperial”, explica Santiago: “Es arisca y no está donde está el hombre y cuando desaparece vuelve, por ello va a beneficiarse del confinamiento ya que va a encontrar comida en vertederos y zonas marginales pero es algo totalmente temporal, cuando nosotros volvamos a la normalidad ellos harán lo mismo, volverán a sus zonas y ahí se quedarán y nosotros los seguiremos protegiendo como fauna salvaje".

Santiago ha detallado que, si vemos fauna salvaje por la calle, “no debemos darles de comer, la fauna salvaje lo es por eso, hay que llamar a la Comunidad correspondiente", algo muy distinto de lo que ocurre con la no salvaje: “Sí les podemos dar de comer aunque no van a tener hambre porque se les da puntualmente".