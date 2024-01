Vanessa Escobar, hija de Manolo Escobar, desvela quién casi impidió la boda de sus padres: Después de 6 años

Seguro que con solo escuchar unos acordes, te arrancas a cantar y lo conoces de forma perfecta. Por ejemplo, Mi Carro o Que Viva España...¿Te suenan, verdad? Sí, se trata de canciones de Manolo Escobar, uno de nuestros artistas más internacionales y que más éxitos nos ha dado, así como alegrías.

No ha habido un cantante en la historia de nuestro país que llegase al público tanto como él, que fuera más humilde, que conectase tanto con el público y que llevase su país por bandera allá a donde fuese. Con esa breve descripción, seguro que ya has pensado en Manolo Escobar, ese almeriense que nos ha conquistado a todas las generaciones con sus coplas y que nos enamoró en lo personal cada vez que nos contaba algo sobre su vida privada. Así es como conocimos su historia con Anita, su mujer, con quien estuvo casado más de 50 años. Una boda que se efectuó en solo seis meses pero que pudo haberse impedido, como nos explicaba en Fin de Semana su hija, Vanessa Escobar, y que puedes escuchar aquí.

Audio





"Toma, toma y toma" ha expresado Cristina López Schlichting al no saber en qué consistía este impedimento. Finalmente, tuvo final feliz, se casaron en Alemania, volvieron a España y se quedaron aquí a vivir, mientras Manolo seguía y prosperaba con su fructífera carrera musical. Años más tarde, la adoptaron a ella, a Vanessa, y juntos formaron una familia a la que el cantante denominaba como "sus tres amores".

Menos mal que esta historia tuvo final feliz y juntos pudieron ser la familia que tantos años ha enamorado a España.

Un hombre que marcó a varias generaciones y que no se olvida

Este año se ha vuelto muy especial para Vanessa, ya que se cumplen 10 años desde que la voz de Manolo Escobar nos dejase para siempre, y ella está preparando un proyecto muy especial para honrar la memoria de su padre. Y es que está a las puertas de abrir un museo homenaje a su padre.

"Mucha gente me sigue viniendo a la casa de Benidorm porque quieren hacerse una foto en el lugar en el que él vivió. Me escriben por redes para saber dónde pueden dejar flores para él" explicaba su hija, que dice que, allá por donde ella vaya, le siguen hablando maravillas de su padre y no consiguen olvidarlo.

Audio Redacción Fin de Semana





Explicaba Vanessa que ella tiene las cenizas de su padre y de su madre: "Mi padre quería que se tiraran sus cenizas al Camp Nou. Pero mi madre le dijo que no".

Recordaba la descendiente del cantante la faceta de coleccionista de su padre, una colección que tuvo que vender en parte para superar un terrible bache económico, en los 80 y que llevó al artista a pensar en quitarse la vida: "Se asoció con un señor que se supone que era amigo suyo y montó una fábrica de vaqueros... y la fábrica quebró. Mi padre de negocios nunca ha entendido nada. Y había firmado un aval voluntario que quiere decir que si la empresa fracasa, tú respondes con tus bienes personales. A mi padre le embargaron todo. Y aún así, seguía debiendo 100.000.000 de pesetas".

Una boda en menos de seis meses

