"A través de la historia del ferrocarril se puede contar la historia de las personas"

Y esos 300 "locos" no son otros que los miembros de la Asociación zaragozana del ferrocarril y tranvías que han puesto en marcha el Tren Azul que es un museo en el que puedes estar subido en un Coche Salón Ministerial del año 1955 con su cocina equipada, cuarto de baño con ducha, lavabo y bidé como estar encaramado en un Furgón de Correos de 1976. En el Tren Azul viajas de una época a otra según el vagón que elijas, pero sobre todo disfrutas del paisaje.

"300 locos" que preside Carlos Abadías que define el Tren Azul como "el placer de viajar por viajar y es la consecuencia de la recuperación de vehículos ferroviarios históricos durante 40 años. Somos una asociación de 300 personas y voluntarios que trabajamos en la recuperación de estos trenes porque entendemos que los trenes no son para que estén quietos sino que tienen que estar en movimiento, la mejor forma es viajar en ellos y sentirlos no solo verlos".

La Asociación zaragozana del ferrocarril y tranvías tiene su sede en Zaragoza en el barrio de Casetas y ahí estará la sede de uno de sus museos donde "tenemos 56 vehículos, la otra parte de la colección está en la estación internacional de Canfranc en la frontera con Francia en los Pirineos, en una línea que conectaba Zaragoza con Pou que ahora está cerrada y esperamos que en un futuro muy próximo se vuelva a reabrir y allí estará la segunda parte de la colección y en la que queremos hacer un museo internacional en el que se cuente como eran las conexiones transfronterizas cuando no era tan fácil cruzar los Pirineos", desea Carlos Abadías, ya que esa colección cuenta con "vehículos de 1896, vehículos de los años 20, de la Belle Epoque, hasta 1979. Es la historia de la fábrica de trenes de Zaragoza que lleva abierta 100 años y que hace que vayas a Buenos Aires y te montes en una línea que se llama los zaragozanos".

En resumen es el deseo convertido en realidad de 300 personas que "estamos locos, 300 pirados que hemos comprado lo que nadie quería e iban a tirar a la basura y los hemos restaurados. Ahora necesitamos la ayuda suficiente para montar el museo, el Ayuntamiento de Zaragoza está ayudando y nos ha cedido el terreno porque el problema es que los vehículos son muy grandes, pero son muy singulares y no tienen ningún parecido a los museos que hay en Madrid o Cataluña" por ello Carlos Abadías asegura que ahora se atreven a pedir esa ayuda pública porque no podemos olvidar que "el ferrocarril es el que ha desarrollado la sociedad y a través de la historia del ferrocarril se puede contar la historia de las personas, nuestra colección de vehículos no se guardan solo por los vehículos sino también por las personas que trabajaron en ellos y eso es lo que queremos hacer con este museo. Incluso se han montado algunos vehículos cuando el chatarrero ya había comenzado a desguazar".