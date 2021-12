Tirón de orejas de Carmen Lomana a MasterChef tras la muerte de Verónica Forqué: “Deberían darse cuenta”

La influencer Carmen Lomana ha dado este sábado un tirón de orejas a MasterChef Celebrity tras la muerte de la actriz Verónica Forqué, que participó en la última edición del reality de TVE. A principios de semana la intérprete y ganadora de 4 Goyas se quitó la vida en su domicilio de Madrid, creando una gran conmoción tanto entre sus compañeros de profesión, aquellos que le acompañaron en el concurso y los propios espectadores.

Algunos de ellos señalaban directamente a la productora y la dirección del programa por haber presionado a Forqué hasta su abandono. Algo sobre lo que ha querido arrojar luz la socialité y colaboradora de COPE en Fin de Semana, Carmen Lomana: "Yo quiero clarificar varias cosas", comenzaba el cuestionario tras la pregunta de uno de los oyentes.









Lomana, a MasterChef: “Deberían darse cuenta”



“Para empezar, las productoras deberían darse cuenta de a quién contratan”, sentenciaba la colaboradora en su sección de este sábado. “Para ir a un programa como Masterchef, que es durísimo, y que tienes que tener una fuerza mental y un equilibrio para aguantar todo lo que ahí pasa, que es lo que pasa en un concurso, pero ahí más”, comentaba.

Y es que la propia Lomana tuvo un paso sonado por el reality, en el que protagonizó momentos tensos con Bibiana Fernández e incluso protagonizó un desmayo. "Te humillan en tanto que haces un plato creyéndote que está fenomenal y te dicen que es una porquería, y luego una presión... Yo acabé agotada pero también quiero decir que es un programa maravilloso, que ha hecho muchísimo por la cocina, pero que es muy duro. Horas y horas de grabación, nunca he acabado tan agotada, y eso que soy fuerte", añadía.









Schlichting: “Ha habido afán de dinero”



Eso sí, Lomana ha querido destacar la condición en la que se encontraba la actriz antes del programa: “Esto lo mismo ha sido la punta del iceberg, pero Verónica llevaba mala un tiempo, que estaba triste y tenía depresiones enormes, que ella misma contaba con naturalidad, incluso intentos de suicidio. Lo contaba, porque ella era así de naive, de surrealista, de maravillosa, tenía una mente que a veces es difícil para las personas normales entenderla. Pero era una gran actriz, una mujer que ganó 4 Goyas, pero su cabeza últimamente estaba por otros mundos”.

En ese momento la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, se mostraba dura con el programa, al que acusaba de haber tenido "afán de dinero". "Ahí también hay una responsabilidad de los demás, porque la productora debe saber que si una persona que tiene un perfil depresivo y que se encuentra en una situación delicada ha de hacer frente a ese tirón, no puede. Aquí lo que ha habido es afán de dinero".









“Y de ponerla al límite, porque daba mucho espectáculo”, añadía la colaboradora. “Pero cualquiera que tuviese sentido común y la mirase a los ojos, y viera como esa cara se iba degradando por semanas. Una cara tan avejentada, tan de dolor, que es que te dolía. Por Dios, no puede ser. Yo la quería mucho, siempre le he tenido mucho cariño. No éramos muy amigas, pero lo suficiente, cualquier encuentro con ella me hacía reír”, concluía.