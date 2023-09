La surrealista manera de robar miles de euros utilizando una croqueta: "¿Me traes un vaso?"

Era finales de agosto de 2022.

Juan y Marta habían quedado en un bar de Zaragoza para poner punto y final a su matrimonio y, de paso, hablar de cómo iba a ser ese proceso de separación.

Tal y como ha relatado Nacho Abad en 'Fin de Semana', la mujer le había pedido a Juan que se marchara de la casa familiar, a pesar de que la mayoría de esa vivienda la había pagado él. Y, por eso, ambos habían acordado verse para tratar este y otros temas.





Fría y calculada

Como cuenta Abad, ambos habían pedido una bebida y, de tapa, ella le había cogido una croqueta de bacalao para él.

Minutos después, la mujer le habría pedido a este hombre que le acercara un vaso y, según la policía, habría aprovechado la ocasión para colocar dentro de la croqueta benzodiazepina.

La cuestión es que Juan, después de haberse comido la croqueta, se habría marchado a casa.

A la mañana siguiente, el hombre no se acordaba de nada de lo que había hecho. Vamos, que había perdido la memoria y, además, no se encontraba bien. Algo que le mosqueó porque no había bebido alcohol la noche anterior.





La sorpresa fue mayúscula

Como cuenta Nacho Abad, después habría mirado su móvil y habría comprobado que se habían hecho transferencias desde su cuenta por valor de 27.000 euros.

Como se encontraba mal y sospechaba que algo había pasado el día anterior, este hombre decidió ir al hospital donde le hicieron varias pruebas y comprobaron que, efectivamente, había sufrido una intoxicación horas antes.

Ante esto, el hombre decidió denunciar por estafa a su exmujer y se lo comunicó.

Fue, entonces, cuando para su sorpresa, ella decidió hacer lo mismo. Y no sólo una vez, sino dos.

La primera la archivaron. Pero, en la segunda, la policía llegó a plantarse en su domicilio, lo esposó y lo llevó hasta los calabozos. Horas después, los agentes le reconocerían que todo esto había pasado por protocolo.





"Me lo regala porque se ha portado mal conmigo"

Pero la historia no termina aquí.

Cuando el juez llama a declarar a Marta, esta señora, como ha contado Nacho Abad, dice que cómo ella va a robarle a su exmarido. Que lo que había sucedido es que él le había regalado todo porque se había portado muy mal con ella.

De hecho, esta mujer se plantó ante el juez con unos papeles firmados en los que, en teoría, ponía que Juan le había dado unos terrenos por valor de 2 millones de euros. Y que, además, la nómina de su trabajo se iba a volver a ingresar en la cuenta corriente compartida.

Ante esto, el hombre decidó llamar a un perito judicial que, evidentemente, dijo que esa firma no era la de su cliente. Que todo era falso.

Pero el juez, como esas palabras del perito estaban condicionadas, decidió llamar a uno imparcial.

El resultado es el que hoy ha contado Nacho Abad en 'Fin de Semana'.

Puedes escuchar cómo termina esta historia en el siguiente audio.

