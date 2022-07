El superviviente del Villa Pitanxo desvela el truco con el que aguantó 5 horas: "Lo vi en un documental"

Ayer se cumplían cinco meses del naufragio del Villa de Pitanxo, considerado como el peor accidente de la historia del sector pesquero gallego, que se fraguó con 9 muertos y 12 desaparecidos en la costa de Terranova, en Canadá. El barco había zarpado veinte días antes desde el puerto de Marín y, mientras faenaba, se hundió tras intentar subir a él una gran carga de pesca. En esta tragedia solo sobrevivieron tres personas: el capitán, Juan Padín, quien ha argumentado desde entonces que el fallo vino dado por el motor, su sobrino Eduardo y Samuel Kwesi, cuya versión es totalmente contraria.

¿Que ocurrió verdaderamente? Según ha podido saber Nacho Abad, el barco había lanzado las redes al mar para que, a través de las maquinillas, se pudiese recoger la pesca. "El problema vino cuando estas se engancharon al fondo de alguna manera". Cuando esto ocurre, se avisa a los marineros que hay en cubierta y se les pide que, "en el momento en el que las escuchasen de nuevo, debían salir a ayudar", explicaba en 'Fin de Semana COPE'.

Es entonces cuando entra en escena Samuel, quien nada más entrar en su camarote y meterse en la cama, vuelve a escucharlas. Nada más aparecer en cubierta se da cuenta de que las redes no se están recogiendo y que los cables están tensos, además de escuchar al capitán pedir que "el barco gire para conseguir que se desenganchen", algo que no se consigue. "¡Había cable!", gritamos, "pero no nos hizo caso", contaba. El unico superviviente también ha confesado que algunos de sus compañeros llegaron a gritarle "¡Asesino!, mira donde nos ha llevado tu avaricia". Tampoco se les proporcionó ninguna ayuda térmica, tan solo los trajes de supervivencia, aunque estos no estaban realmente preparados, no tenían el nombre de cada uno. Estos, tal y como explicaba José Miguel Gaona, psiquiatra forense, "están sellados" y sin ellos es imposible sobrevivir porque "con esas temperaturas (5 o 6 grados bajo cero), la supervivencia no llega a los 30-40 minutos, de los cuales la mitad ya estás inconsciente".





Pero, ¿cómo consiguió Samuel mantenerse con vida si tan solo llevaba unos vaqueros? "Porque en un documental que había visto, aprendió que si tú te enfrías en la parte superior de la cintura, mueres; si es en la parte inferior, puedes aguantar". Por último, cuando le rescatan, comenta que durante el trayecto el capitán apenas hablaba, solo si le preguntaban. Es ahí cuando le dijeron que tenían que decir los tres lo mismo porque si no, no iban a salir de Canadá, algo que de primeras aceptó, aunque cuando llega a España da su versión.

Sentencia al médico psiquiatra que humillaba a una paciente

Javier Criado, psiquiatra de la alta sociedad sevillana, era detenido ayer por humillar a una de sus pacientes, aunque al parecer no es la única ya que se han llegado a presentar hasta 7 denuncias, de las cuales tan solo una no se ha archivado.

En ella se dice que "la paciente recibió en todo momento un trato inapropiado, soez y humillante por parte del acusado, el cual no se interesó en ningún momento por su historial psiquiátrico y continuamente le profería expresiones denigrantes e indagaba sobre su vida sexual", además de saberse cómo se refería a ella el doctor, con la palabra "loquita".