Subida del SMI, reducción de jornada y una app de registro laboral: las 'facilidades' del Gobierno a los empresarios con sus medidas

Esta semana tenemos que estar muy pendientes del Consejo de Ministros del martes porque se aprobarán las dos medidas que van a cambiar el mercado laboral en España, que está siendo sometido a un enorme estrés por los cambios legislativos.

Por un lado, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han pactado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) esta semana pasada del 4,4% para este año. Se pasa de los 1.134 euros al mes a los 1.184,50 euros más en 14 pagas. Son unos 700 euros más al año.

Además, se procede a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas a la semana. Una medida que el Ministerio de Economía y Trabajo han pactado llevar el martes al Consejo de Ministros.

Unas medidas a los que intenta adaptarse el sector empresarial, siendo las pymes, medianas y pequeñas empresas, las que más sufren.

La plantilla media de una pyme en España, la mayoría de las empresas, está entre cuatro y seis trabajadores y la gran mayoría no pasa de los diez.

Estas son empresas que muchísimas veces resultan del esfuerzo de un trabajador que necesita meterse o decide meterse en una aventura complicada que es la aventura empresarial y ahora ve que se le dificulta aún más el sacar adelante su negocio.

QUIEN CARGA REALMENTE CON LOS COSTES DE ESAS MEDIDAS

Carmen Segura tiene una academia de idiomas en Madrid con siete trabajadores a su cargo. Trabajadora por cuenta ajena durante muchos años, decidió emprenderse en esta aventura sin conocer realmente todo lo que estaba por venir.

Confiesa Carmen en 'Fin de Semana' que los empresarios "estamos" estigmatizados "por el hecho de ser empresarios", sin que la gente conozca realmente la carga que supone, "noches sin dormir, que mis trabajadores cobren...".

Consciente esta empresaria que ella ha sido quien ha elegido este camino, lo que sí pide es que "no me lo hagan más difícil".

Ante estas nuevas medidas de subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reducción de la jornada laboral, con las que está de acuerdo y le parecen "fenomenal", carga Carmen contra la administración porque "quien carga con esto soy yo" y, por eso, clama "por favor, que no me lo carguen todo a mí".

Registro de la jornada laboral: la aplicación que trae de cabeza a los empresarios

Pero si hay algo que ha colmado el vaso como consecuencias de estas medidas es el registro de la jornada laboral que los empresarios han de llevar sobre sus empleados. Una tarea que antes, sobre todo, en las pymes se hacían a papel y boli y que ahora, el Gobierno, les obliga a realizarlo a través de una aplicación.

Aplicación que no se ofrece a las empresas, ni tampoco se les paga por ello, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para los empresarios.

Porque como se pregunta Carmen, "¿quién paga esta aplicación?", un gasto más que sumar a todo este entramado laboral, junto al de la gestoría, a la que también están obligados.

Insiste Carmen en que debería ser el Gobierno quien ofreciera esa app a las empresas, más que nada porque muchas no cuentan con "departamentos informáticos" y que deberían hacerlo al igual que hicieron con la del covid.

En el caso de esta empresaria va a ser su hijo quien le cree esa app de registro de la jornada laboral, pero esto no hace más que sumar la tensión y la angustia ante la posible visita de un inspector.

“La sensación que tenemos todos los empresarios es que si viene un inspector, algo me va a encontrar", a pesar de que todos "intentamos y tenemos todo en regla".

Al final son cargas y cargas al empresario, que es quien realmente asume los costes, a quien no facilitan nada como se queja esta empresaria madrileña.

Entonces, si todo eso que exigen, que todo, insisto, me parece perfecto que haya los riesgos laborales, porque tiene que haberlos, me parece perfecto que la protección de datos, pero facilitadme un poco, no me lo deis todo y ahora vamos a subir el salario.