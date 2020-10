Stella Luna de María: "El teletrabajo puede poner en peligro nuestra privacidad"

Mientras nos enfrentamos a una pandemia mundial, a un Gobierno poco efectivo, a una posible crisis económica parecida a la de 2008… Aparecen los ciberataques.

Paz Esteban, la directora del CNI, comentaba un informe que se ha publicado esta semana sobre el aumento de intentonas de robo de información o de destrucción de datos en sectores como el transporte, el financiero y el transporte. Un aumento, en España, del 12,5%.

Por otro lado, la misma directora del CNI ya avisaba que es posible que otras amenazas se centren en laboratorios o farmacéuticas. Es evidente, nos encontramos en plena carrera por encontrar la vacuna y es un objetivo muy jugoso. Sobre este tema, Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en ciberseguridad, ha comentado con Cristina: “El teletrabajo ha aumentado la ciberdelincuencia. Estamos más conectados que nunca abre puertas de vulnerabilidad hacia nuestras conexiones. En la empresa la seguridad es mucho mayor, en casa no hay ese mismo nivel de seguridad. Es distinta la fibra de la empresa que la de casa. Todos los que nos conectemos desde casa o desde un sitio remoto debemos usar conexiones seguras como la VPN, un túnel del que no entra ni sale nadie”.

En este sentido, la manera de acceder a nuestros perfiles o de enviar datos sensibles, se tiene que hacer con el máximo cuidado. Así lo explica la experta: “Hay que cambiar las contraseñas como la ropa. Hay gente que sigue con la misma clave de wifi de hace 10 años. No sabes quién está entrando en tu wifi. Cuidado con la privacidad de los dispositivos. No usemos el portátil de la empresa para ver vídeo de plataformas de streaming. Si no tenemos más remedio que usar el ordenador de casa, tengamos máquinas virtuales: una partición para trabajar y otra para ti. Así no hay comunicación y es seguro”. Son recursos que se pueden pedir a los expertos informáticos de la empresa.

Con respecto a la pandemia, “es una oportunidad para los cibercriminales para cambiar el orden geopolítico y sacar beneficio. La obligación de los servicios de seguridad de los países es encontrar a los criminales online y llevarlos ante la Justicia. Ya no es la III Guerra Mundial, que ojalá no la haya, pero si la hay será virtual. No habrá bomba nuclear, pero habrá ataques que nos dejen vulnerables”. Y ha concluido: “Llevamos auténticas máquinas encima y debemos saber los usos, límites, debilidades y fortalezas”.