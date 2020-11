Schlichting: "Sorprende que crezcan dos clases con este Gobierno que se pretende popular y socialista"

Vídeo

Hay que ver, y parece mentira, que el socialismo ha propuesto esto. Lo elitista y discriminador que es el proyecto de ley de la señora Celaá. A partir de ahora va a haber realmente dos grupos sociales. Pensemos en la enseñanza concertada, la enseñanza privada de los pobres. Es aquella opción que tienen los padres para elegir libremente el tipo de enseñanza que quieren sin depender de su dinerito. Pudiendo acceder a una escuela concertada de cualquier perfil ideológico que ellos prefieran con una ayuda del Estado. La subvención estatal, esto se acaba.

A partir de ahora o tienes la enseñanza monolítica estatal ordenada por el Gobierno o tienes que elegir si tienes dinero y te puedes pagar una escuela privada.

Adivina a donde van a ir los hijos de los ministros socialistas. Por ejemplo, los hijos de la señora Celaá, que van a la escuela concertada. Ella va a poder pagar, otros no.

¿Y qué me decís del tema del castellano? El castellano permite el acceso a un mercado internacional brutal, por ser una de las tres lenguas más habladas del mundo junto con el inglés y con el chino. Por lo tanto una persona que domine el castellano puede acceder a todo el mercado editorial latino, puede acceder a todos los medios de comunicación y el trabajo en ellos del mercado latino, y por supuesto participar en una lengua franca con muchas posibilidades económicas.

Aquellos que en Cataluña no tengan un aprendizaje correcto, ortográfico, sintáctico, académico del español, podrán manejarse en la vida cotidiana en castellano, en catalán, en Cataluña, pero fuera evidentemente de ese territorio y del territorio pequeño de España, pensando en Miami, pensando en Venezuela, pensando en todos los países iberoamericanos, tendrán muy poco que hacer.

¿Quiénes lograrán esos puestos de trabajo? Los hijos de los ricos, los que han podido ir a escuelas donde el castellano esté perfectamente implementado, en las escuelas privadas, y pagarse efectivamente toda una atención privada.

En la escuela especial las personas con discapacidad, tres cuartos de lo mismo. Irás a una clase integrada donde se burlará de tu hijo que babea, que no puede hablar, que no puede moverse con facilidad, donde realmente la posibilidad de que se desarrolle como en un colegio especializado es inexistente pero quienes puedan pagarse logopedas, ayudas especiales, profesores privados van a ir por delante de quienes no tienen dinero. Realmente sorprende que crezcan dos clases sociales con este Gobierno que se pretende popular y socialista.