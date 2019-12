Schlichting sobre las últimas actuaciones de Pedro Sánchez

La directora de 'Fin de semana' en COPE, Cristina López Schlichting, analiza la situación política actual protagonizada por Pedro Sánchez, quien se niega a hacer frente a la prensa.

"¡Muy Feliz Navidad!"

"La verdad es que, es volver al trabajo, después de las fechas de Nochebuena y Navidad, y sobresaltarse yo con este hombre. Que hay que ver... que hay que ver... qué Presidente en funciones. Se niega de nuevo a atender a la prensa y esta vez por el motivo del conmemorado resumen que se efectúa justamente después de las navidades, haciendo balance del año en curso".

"Evidentemente, tiene por costumbre ya despreciar a quienes representan a la opinión pública y no piensa aparecer ni contarnos nada".

"Y, además, lo hace en un momento particularmente delicado para España en el que, naturalmente, se le iba a preguntar sobre las inevitables escandaleras que está generando la presión del Gobierno sobre la Abogacía del Estado".

"¿Cómo es posible?, ¿Cómo es posible no solo a que se ejecuten? Decir que todos los Gobiernos, o casi todos los Gobiernos han ejercido alguna vez presión sobre la Fiscalía o la Abogacía del Estado".

"Pero es que lo hablan en público. Es más, ERC lo pone como condición pública para prestar su apoyo al Gobierno en funciones en su elección. Es alucinante, de verdad, que el Gobierno de la Nación dependa de las presiones sobre el Abogado del Estado para que sea 'bonito y bueno' con el delincuente y encarcelado Junqueras".

"Una verdadera tristeza, y no me extraña que Pedro Sánchez no quiera compadecer. Porque, o reconoce que su Gobierno depende y sale adelante con semejante apoyo o, directamente reconoce que no va a poder formar Gobierno".