Schlichting recuerda a Colmenarejo: "Éramos parecidos. Entregados a la profesión, muy temperamentales"

Mis queridos, estaba pensando si hablar de la guerra de Ucrania o la crisis del PP y he dicho: no. Vamos a hablar de Juan Pablo Colmenarejo. Estoy en el tanatorio de La Paz, en la localidad de Tres Cantos (Madrid) donde está de cuerpo presente nuestro compañero. No dejan de salir coches y coches. Acaba de salir el del presidente del Gobierno, que estaba emparentado por vía de su mujer. La mujer de Pedro Sánchez y la de Colmenarejo eran primas porque unos y otros, políticos de todo signo, periodistas de todo tenor, hombres y mujeres de bien, quieren destacar que ha muerto un gran español. Y merece la pena que hagamos un alto en el camino.

Juan Pablo ha hecho una carrera brillante. Daba gente a personas de su edad apenas terminada la carrera. A María Dabán, la gran periodista, le puso una matrícula de honor. Nos ha formado a muchos de nosotros. Con 26 años hacía el 'Fin de Semana' y ha llegado muy lejos en el periodismo y en el uso de la palabra en el periodismo radiofónico. Y es hora de dar gracias por haber hecho parte del camino con este hombre que se nos ha ido con apenas 54 años. Durante 9 años, acompañó a los oyentes de COPE en 'La Linterna'.

Y yo quería celebrar el tener un español de estas características que ha mejorado su país, el periodismo y que ha tenido un matrimonio molédico con su mujer. Dos hijos estupendos a los que le queda una tarea ardua por delante de unos 17 años porque tener a un padre que ha llegado tan lejos implica una responsabilidad muy alta, de mantener esa bandera de la familia y de hacer de la propia vida algo tan útil como hizo Juan Pablo. Quería deciros la pena que siento y, por otro lado, la alegría de haber compartido, aprendido y luchado con Juan Pablo.

Éramos parecidos. Entregados a la profesión, muy temperamentales, sabiendo lo que queremos. Los dos nos hemos enfrentado a los obstáculos y nos hemos equivocado en cuanto a nuestra franqueza y determinación. Porque claro, uno que es muy fuerte para enfrentarse a los políticos y decir las cosas claras también es muy bruto. Y Juan Pablo era un tío que siempre ha querido ser libre y hacer cosas a su modo. Gracias por hacer este trozo del camino, Juan Pablo. Nos veremos en breve porque el camino es muy corto en la tierra. Y un abrazo a vosotros, que os habéis beneficiado de su inteligencia y valentía. Adiós. Hasta siempre, Juan Pablo.