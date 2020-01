Schlichting: "¿Para qué queremos vivir?"

Al parecer, la locutora del programa 'Fin de semana', Cristina López Schlichting, comienza su editorial diciendo: "Los informes de Family Watch sobre la evolución de la demografía en España y la intención, o no, de los jóvenes de tener hijos son preocupantes. Al parecer, queda claro que se ha producido un cambio cultural en el que, no solamente las dificultades de los jóvenes padres para acceder a la vivienda o trabajar constituyen un obstáculo a la llegada de niños, también el hecho, -y sobretodo el hecho-, de que se prioriza el bienestar y el ocio. De tal manera que hay jóvenes que deciden renunciar a tener hijos, que piensan que ir a India o a China es más interesante que generar una familia".

Seguidamente, la periodista asegura que: "Es interesante que el nuevo Gobierno tenga un ministerio e, incluso, una vicepresidencia en la persona de Teresa Ribera, de reto demográfico porque se trata de un tema, -y no me cansaré de repetirlo-, que, hasta ahora, no se hablaba, era tabú".

Aunque no se queda ahí, y continúa: "Pero, ciertamente, va a haber que hablar de egoísmo y de narcisismo, de un ser humano que, en el siglo XXI, solo piensa en sí mismo. Y que, ni tiene esperanza en el futuro para darle la vida a otra persona ni es capaz de esforzarse y sufrir por otro".

"Este es un asunto de bastante más profundidad antropológica que cualquier plan que suponga abonarse a pagos a los padres, incentivos y subvenciones que, sin duda, hay que apoyar", comenta Schlichting.

Y, para finalizar, lanza una cuestión a su público: "La pregunta, al final, es de otro orden: ¿Para qué queremos vivir?".