Sara Baras: “No hay nada más bonito que la conexión con el público a través del baile”

50 años. Más de 30 entregada a su pasión. Lleva bailando flamenco desde que tenía 8 añitos, y se subió a un escenario por primera vez con 14 años. Es talento, es marca España. Cristina Hoyos, Farruquito, Israel Fernández... no pueden describirla mejor en el extracto que del programa especial que se le dedicó en Canal Sur: 'El Legado de Sara Baras'. “Hay una parte en el que uno nace con una serie de cualidades y si no las trabaja no llega a ningún lado. Si tienes la suerte como en mi caso de tener maestros y gente que me ha ayudado desde el principio, la verdad es que se convierte en algo espectacular”, ha explicado la bailaora en ‘Fin de Semana’.

“No hay nada más bonito que la conexión con el público a través del baile”. Así ha expresado Sara Baras su amor el flamenco. El baile es su pasión y ha contado que “no conoce la vida sin baile”. Además, ha desvelado que “estaba metida desde muy joven, por lo tanto me hace gracia que sigo con esa ilusión, aunque parezca algo sorprendente”.

Fue su madre, Concha Baras, la que le inculcó la pasión por el baile, y junto a su padre, militar de profesión, le enseñaron a darlo todo por aquello que le apasionaba, y no parar de “taconear”... “En el arte cada uno tiene libertad absoluta para mostrar su sello. Si no tienes esa libertad, tú no puedes aportar nada”, ha afirmado Sara.

La pandemia ha paralizado el mundo, pero ahora poco a poco en la vuelta a la normalidad “hemos aprendido a valorar el trabajo y la unión, y el poder compartir”. En este sector han vivido un cambio muy grande en cuanto a las actuaciones “estamos acostumbrados a hacer 100 funciones y hemos pasado a 5”, ha desvelado Sara.

Sara Baras ha llevado el flamenco a medio mundo. Desde Estados Unidos a Japón, pasando por Rusia, y cómo no, haciéndonos disfrutar aquí, en España. Este verano vuelve a estar de gira con su obra 'Momentos', que representará junto a su compañía en el CONCERT MUSIC FESTIVAL de Sancti Petri, el próximo domingo 8 de agosto a las diez y media de la noche. “Es un espectáculo tipo concierto con momentos que nos marcan mucho”, ha concluido la bailaora.