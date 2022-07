Santiago Segura: “Me siguen diciendo que 'Torrente' perpetúa comportamientos machistas y racistas”

“No hay nada más bonito para una persona que hace película que alguien quiera verlas, por lo que soy el tío más privilegiado del planeta”, así de rotundo se muestra Santiago Segura este sábado en Fin de Semana de COPE. El actor y director presenta 'Padre no hay más que uno 3', la nueva entrega de una serie de películas que ya se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la carrera del protagonista de 'El día de la bestia'.

Y es que esta tercera parte ha sido el mejor estreno en salas desde 2015: “Me alegro por la industria, que es donde trabajo, el día del estreno hubo un 65% más de actividad en la taquilla. La gente cuando tiene una experiencia en el cine agradable o que le gusta quiere volver”, sentencia.

Segura reconoce a Cristina López Schlichting que “algo amable es algo que apetece, no sé si me castigarán por hacer una película amable, siempre a alguien le parece mal lo que estás haciendo, pero si lo haces con toda tu alma al final tienes tu recompensa”.









Santiago Segura responde a las críticas



“A mi que me pongan verde estoy acostumbrado y no me importa, si hay gente a la que le caes bien siempre va a haber un grupo que no. A mi lo que me da rabia es cuando insultan al público: “bueno, reventará la taquilla, como la gente es tan idiota que va a ver esto...” Insúltame a mí, no a la gente. Había uno que decía que retrataba al tipo de familia que va al cine... Como si el cine fuera para una élite” replica el actor a los críticas que califican sus películas “para idiotas”.

También ha hecho mención el cineasta a las dificultades de rodas esta última película en medio de una eclosión de casos de Covid: “Si te rodeas bien dirigir es tener un poco de cabeza y sentido común, pero con la sexta ola de la pandemia fue muy complicado por el Ómicron, y el rodaje cambiaba cada día”.

De hecho, recuerda lo difícil que fue saber día a día del delicado estado de salud del también actor Antonio Resines: “Yo escuchaba a Ana, su mujer, que nos contaba a los más allegados el parte, y no era muy halagüeño. Había días que decía el doctor “hacemos lo que podemos...” Es acojonante. Y él se había vacunado”. “Todos íbamos cayendo y llegamos a pensar incluso que algo estábamos haciendo mal”.





Críticas a Torrente y el amor de Segura por la Navidad



Reconoce Segura que el estudio fue escéptico sobre estrenar una película navideña en verano: “Sony me decía que tenían dudas de estrenar una película navideña en julio, y llegaron a llamar a Hollywood para preguntar. Les dije el caso de 'La jungla de cristal', y ya me puse a buscar y también les dije 'Gremlins' o 'Batman Vuelve'”.

Para el actor,lLa Navidad como concepto siempre le ha gustado “mucho para esta familia, porque puedes estar tirándote los trastos a la cabeza pero la intención es buena, y en la Navidad parece que estás más dispuesto al cariño. Yo, como niño friki que era, quería vivir en la Navidad”. “Mi ilusión era hacer una película que todo el mundo viera en las navidades, que cada uno tiene la suya, para mí era 'La Gran Familia', y me retrotrae a mi infancia”.

También ha tenido palabras el director para el que uno de sus grandes éxitos: “Hay gente a día de hoy que me dice que con Torrente estoy perpetuando los esquemas de comportamientos machistas y racistas. Yo ya lo dije en su momento, lo hice como crítica, si tú lo entiendes como apología es que no entiendes nada”.