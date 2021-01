Roger, convocado a una mesa electoral el 14-F: "Sentí incredulidad, no me lo podía creer"

Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, algunos ciudadanos ya han recibido la carta para asistir como vocales o presidentes a las mesas electorales en el contexto en el que nos encontramos: en plena pandemia.

Roger es parte de un grupo que ha decidido alzar la voz porque se siente desprotegido. El grupo en cuestión ha sido creado en Telegram y se llama 'No a ser miembro de mesa 2021'. Está convocado en Vilafranca del Penedès (Barcelona) y ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana'.

Recibió la carta hace un par de semanas. "Sentí incredulidad, no me lo podía creer. Tengo mi negocio cerrado porque las autoridades nos han obligado. Pero en cambio, sí que voy a estar poder sentado 12 horas viendo a la gente". Y añadía: "No entiendo cómo pueden convocar elecciones estando la pandemia como está".

La directora de 'Fin de Semana', recordaba cuál sería el material que proporcionarían a estas personas que deben acudir a las mesas electorales.

"Nadie lleva un cartel que pone soy contagiado o estoy en cuarentena. Vamos a estar expuestos a la responsabilidad de la gente", aseguraba. Asimismo, indicaba que ha presentado una alegación para no acudir. Roger ha contado que había una cola en el Juzgado porque nadie quiere ir.

Respecto al grupo que han creado, Roger ha contado que poco a poco se ha ido animando la gente. "Vamos a tener que ir por mucho que nos reunamos".

De contagiarse, aseguraba que la covid-19 podría pasarla como un mero contagio. Sin embargo, le preocupa poder propagar el virus a personas con una edad más avanzada o con enfermedades crónicas. "Me da miedo contagiar a mi mamá, a mi papá y cada uno tendremos nuestra particularidad".