Rastros con el luminol, un cargador y 70.000 euros: las claves de la desaparición de Tomás Gimeno y sus hijas

Tomás Gimeno desapareció el pasado martes con sus dos hijas pequeñas después de amenazar por teléfono a la madre desde un barco en alta mar. Un caso que tiene en vilo a España ya los agentes de la Guardia Civil que buscan desde principios de semana al padre de las niñas, de 1 y 6 años, que podría tenerlas escondidas en alguna parte del país o, cabe la posibilidad, de que haya acabado con la vida de los tres.

Sobre este caso arrojaba luz este sábado el experto en sucesos y colaborador de COPE, Nacho Abad, que desde Fin de Semana hacía a Cristina López Schlichting y a los oyentes una cronología del caso que puede dar pistas a si de verdad la intención de Gimeno era suicidarse. Además, junto a Abad está el reputado psiquiatra forense, José Miguel Gaona, que compara este con otros casos recientes como el de José Bretón.





Cronología de una desaparición



El martes 27 a las 17 horas Tomás acude a la casa de Beatriz, su ex mujer, de la que se separó en agosto del año pasado. Una separación dura y no amistosa. En diciembre Beatriz acude al cuartel de la Guardia Civil avisando de que le había amenazado, pero no registró una denuncia. La benemérita se lo comunicó al juez y, en el mes de marzo, volvieron a preguntar: pero ya no había ningún problema. La custodia de las hijas, Ana y Olivia, de 1 y 6 años, se determina por acuerdo verbal.









Por ello, y de nuevo el martes, Tomás se lleva a las niñas a las 17 horas. A las 19:30 estuvieron en casa de los padres de Tomás. Había pactado con Beatriz a las 21 horas, pero el padre asegura que está cenando con las niñas. A las 21:30 hay una imagen de Tomás en el puerto en la que entra con su Audi, aparca y hace tres viajes llevando bolsas de diferentes tamaños, que no parecen excesivamente pesadas. A las 22 horas Beatriz le vuelve a llamar y Tomás le responde: no vas a volver a verme a mí ni a las niñas, no te preocupes por ellas, pero no vas a tener noticias nuestras jamás.

A las 22:30 Tomás vuelve a cogerle el teléfono y le dice los mismo. Igual a las 22:40 y a las 22:45, cuando el padre de las niñas se queda sin batería. Según puede verse en las cámaras del puerto, a las 23:30 Tomás vuelve al puerto, coge el coche y va a comprar un cargador para el móvil en una gasolinera. La policía le dio el alto por el toque de queda pero le deja irse. Ambos vuelven a hablar por teléfono a la 1:30, cuando tienen una larga conversación en la que ella trata de darle esperanzas en recomponer la relación, sólo para que traiga las niñas de vuelta, pero no tiene éxito.





¿Se ha suicidado Tomás Gimeno?



“En las imágenes de seguridad no se ve que las niñas no subieran al barco, por lo que se ha hecho una inspección ocular sobre la embarcación: se ha encontrado que, en una zona concreta, el luminol reaccionaba, por lo que podría haber sangre”, aclara el experto en sucesos, Nacho Abad, a la presentadora de Fin de Semana. “No obstante, puede ser tanto sangre de peces o incluso lejía”, matiza.

Por ello, el colaborador de COPE detalla que hay dos líneas de investigación: “hay sustracción de menores; y una segunda línea que es que haya podido matar a las niñas y luego se haya suicidado”. No obstante, parece que hay detalles de la historia que descartan esta última línea. “Pero él no parece tener intenciones suicidas por algo muy importante: el cargador. Él está en el mar y vuelve para comprar el cargador, eso no es propio de un suicida. Además, Tomás sacó 70.000 euros la misma tarde, pero la Guardia Civil me envió un mensaje aclarando que no consta que nadie diga que se echan de menos 70.000 euros, pero todavía tienen que hacer los registros bancarios”.