Una de las noticias de la semana ha sido la reactivación del mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24% el pasado mes de abril, con respecto al mismo mes de 2023. La firma de hipotecas ha sellado su mejor dato en 14 años, han subido un 28%, más de 34.000 nuevos préstamos.

¿A qué se deben estos buenos datos? La bajada de los tipos de interés tiene mucho que ver. Se preveía ese descenso y se ha aprovechado. ¿Y qué pasa con los precios? Con esta demanda continúan al alza. Óscar Martínez es Presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "Había mucho comprador pendiente de ver qué pasaba con el Euribor. Ha visto que este ha bajado y eso les ha animado. Pero no solo eso. Creo que el mercado del alquiler está teniendo muchos problemas y que está intentando pasar a la compra. Hay quien ha decidido comprar porque el dinero del alquiler se pierde y cada vez está más complicado".

La compra de viviendas se dispara en Asturias: estas son las más demandas

Los expertos estiman que en nuestro país hay unos 750.000 pisos a la venta: "No todos reúnen las condiciones que uno quiere. Hay propietarios que ven que el mercado sube continuamente y ponen precios que están un poco por encima del mercado". Ahora mismo, las viviendas de segunda mano son las más demandadas.

A la pregunta de si hay burbuja inmobiliaria a la vista, el experto es claro: "No. Eso requiere una gran oferta de pisos y que los bancos faciliten el préstamo, muy por encima del 80% que dan ahora... ahora los préstamos cuesta más conseguirlos y no hay tanta oferta como para que haya un desborde de compras".

Si miramos los datos por comunidades, Andalucía fue la región con más operaciones (11.552); seguida de Comunidad Valenciana (8.263); Cataluña (8.076); y Madrid (5.899). Todas las comunidades tienes datos positivos en abril. Pero los mayores repuntes se han dado en Castilla la Mancha (49%); Asturias (45%); Aragón (44%); Canarias (39%).

¿Y quiénes son los que se animan a comprar en estos tiempos?: "Las personas que compran no son tan jóvenes" explicaba "hoy por debajo de los 35 años no hay mucho comprador. Muchas veces es por cambio de vivienda, porque quieren salir del alquiler... las personas más jóvenes no tienen ni sueldo ni condiciones para comprar".

