Queridos Reyes Magos: estos son los juguetes “de toda la vida” más aptos para los peques de la casa

Se acercan las fechas señaladas por sus Majestades los Reyes Magos y Papá Noel para traer los regalos a los niños y la Asociación Americana de Pediatría nos ha brindado unas recomendaciones prácticas para acertar. Quién mejor para analizarlas que un antiguo colaborador de Fin de Semana con Cristina: Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor del libro superventas ‘El cerebro del niño explicado a los padres’, que trae recomendaciones para ayudar a todos los que todavía tienen que redactar la carta: “Cuando he escuchado que va a haber cierto desabastecimiento de juguetes electrónicos, la verdad, me ha dado bastante tranquilidad porque, si nos ponemos a analizar los juguetes entre los más pequeños, siempre la comparativa entre uno tradicional y el electrónico el que sale ganando es el primero. Está muy estudiado a nivel de psicología infantil: el juguete que va a gustar más al niño en la tienda va a ser el electrónico, sin embargo el que sabemos que va a dar más desarrollo cognitivo y más horas de juego son los tradicionales porque cuando el juguete hace muchas cosas no permite al niño hacer todas esas cosas. Un niño de 4 años con un perro de peluche va a hacer ‘guau, guau’, va a moverlo, llevarlo a todas partes e inventarse una historia porque todo recae sobre la imaginación del niño, es terapéutico y favorece el desarrollo emocional. Sin embargo el electrónico que hace cosas no deja lugar a la imaginación del niño y no puede jugar tanto con él, no va a poder volcar toda la imaginación y se va a aburrir antes con él, por eso los tradicionales suelen ser mejor idea”.

Por eso Álvaro explica qué juguetes tradicionales desarrollan más parte del cerebro: “Hay una lista que sacó la Asociación Española de Pediatría hace un par de años que revisaba todos los juguetes y los diferenciaba por beneficios cognitivos para el niño. La he adaptado para explicarla mejor. Para empezar, juguetes que permiten desarrollar la cognición social, es decir, la capacidad para relacionarse con los demás, para interpretar personajes, para saber cómo se siente la otra persona, desarrollar papeles, etc.; dentro de esos están los disfraces, perfectos para niños de entre 3 y 6 años; luego están los muñecos de toda la vida que se pueda coger y manipular y también, para los un poco más mayores, juegos de lógica como ajedrez, hundir la flota o ‘Mastermind’, pueden incluso ayudar en los estudios y las relaciones afectivas”.

Los siguientes son los juguetes que permiten desarrollar el lenguaje: “Son interesantes para niños entre 1 y 3 años, etapa de explosión del lenguaje y, como el cerebro desea aprender nuevas palabras, se va a fijar mucho en este tipo de juguetes, le van a satisfacer ese deseo: animales de madera o plástico para aprender su nombre y movimientos, también los cuentos para desarrollar el lenguaje y la comunicación, y para más mayores juegos tipo ‘Scrabble’”.

Toca ahora los juguetes que les permiten desarrollar su capacidad de solución de problemas: “Los niños se van a enfrentar a múltiples problemas, y unos juguetes estupendos son los puzles, bloques de construcción, los arrestables como un tren o un caballito. Si tenemos a un niño de 6 años también podemos darle un cubo de Rubbik, ayuda mucho a desarrollar capacidades matemáticas”.

Juguetes que les permiten desarrollar su capacidad y coordinación psicomotriz: “Recomiendan que todos los niños tengan algún juego que permita desarrollar estas habilidades como patines, bicicletas, pelotas, raquetas… todas estas habilidades van a darle equilibrio y le van a contagiar el amor por el deporte. Los niños que hacen ejercicio tendrán cerebro joven siempre”.

Juguetes que permiten equilibrar e integrar reflejos primarios “sobre todo para los más pequeños, de 6 meses a 3 años, se van a beneficiar mucho del balanceo y ahí tenemos colchoneta para tumbarse y hacer volteretas, debería haber siempre en casa, también columpios si tenemos jardín, juguetes balancín como un caballito que se mece sobre sí mismo, ayuda durante los primeros años a integrar esos reflejos y a estar más seguros y tranquilos”.

Por último Álvaro Bilbao explica los juguetes que les permiten desarrollar la psicomotricidad fina y creatividad: “Se centran en los movimientos de la mano, ocupan mucho espacio en el cerebro y necesitan trabajarse. Ayudan a desarrollar la capacidad de escritura: plastilina, LEGO, fichas pequeñas y cochecitos, ayudan mucho al alcanzar 5 o 6 años la capacidad de escritura, también lápices de colores para tener manos más fuertes y habilidosas”.