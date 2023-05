La preocupante razón por la que Carlos III tiene los dedos hinchados y cómo evitarlo si te pasa a ti

Una de las imágenes que representará este año 2023 es la de Carlos III coronado como rey de Inglaterra. El pasado sábado fue un día histórico que no quisieron perderse millones de personas en todo el mundo. Sería difícil, muy difícil, calcular el número de fotos que se han tomado del acontecimiento. Y hubo un detalle que captaron las cámaras y que llamó la atención de muchos: las manos del recién coronado monarca.

Dedos rojos e hinchados que inquietaron a más de uno. Las redes sociales han recogido a lo largo de esta semana la preocupación de muchos por el estado de las manos de Carlos III que, en alguna ocasión, ha bromeado sobre sus ‘dedos salchicha’. Para salir de dudas hablamos a esta hora con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE que aseguraba que este caso le es familiar: “Vemos a un individuo que tiene los dedos gordotes, y tienen un color rojizo, particular."

"No estamos allí pero juraría que esa mano tiene calor… y probablemente dolor”. El origen de esta inflamación puede tener tres causas, señalaba el doctor: “Una primera muy frecuente es que nuestro sistema ataque a esos dedos, estaríamos hablando de espondiloartropatía (…) Podría ser un proceso infeccioso, bien una tuberculosis (…) y podría ser otro proceso como el ácido úrico pero tiene todos los dedos hinchados, no me cuadra”.

El médico se inclinaba por una enfermedad: la dactilitis, conocido comúnmente como ‘dedos en salchicha’: “Creo que puede tener un proceso autoinmune inflamatorio… a lo mejor tiene una psoriasis”.

Varios oyentes apreciaron rojez en el rostro del nuevo monarca: “Eso nos lleva a ese diagnóstico: eso indica que tiene una rosácea, una inflamación superficial de la epidermis. La rosácea está en la psoriasis. Por lo que estamos planteando, probablemente tenga esta dolencia”.

Afirmaba el doctor de cabecera de COPE que esta no es una enfermedad grave, pero crónica y molesta: “Tienes que aprender a convivir con ella”.

¿Y qué pasa con los anillos que luce el monarca? El doctor es tajante. No es recomendable: “Un día va a tener que llamar a los bomberos. Cuando se empiezan a inflamar los dedos hay que quitarlos”.

