Por qué las excusas nos hacen inseguros: “Hay gente doctorada en esto”

La psiquiatra ha querido hablar de las excusas que ponemos y que nos ponemos. “Todos hemos conocido a personas que están habituadas a poner excusas. Gente que está doctorada en ello. Tienen justificaciones para todo. Es gente que al final es como que necesita tener un comentario por algo que no ha hecho. Lo que demuestran es que tienen una clara irresponsabilidad con la vida”.

Esto se está generalizando en las nuevas generaciones: “La responsabilidad viene con la madurez y hoy en día parece que da urticaria ser responsable. Hay muchas personas que ponen excusas absolutamente a todo”. Tiene un perfil que viene de la infancia: “Por un lado es falta de responsabilidad. Otras personas creen que, si no lo hacen, creen que dejan de sentirse queridos. Por lo tanto, te genera una inseguridad, y pones una excusa con tal de no enfrentarte a ese pensamiento” comenta la psiquiatra.

“El ser humano tiene una necesidad de reconocimiento. Cuando esto no lo cumples, cuando pones excusa, llevas a los demás a la desconfianza. Por inseguridad, llegamos a la procastinación y a la excusa de no haberlo hecho, y te debilitan como ser humano”. La persona que se excusa sin parar, “tiene que darse cuenta de que no se puede contentar a todo el mundo”. El que tenga alguien al lado que es así, “que le trate con cariño, pero que no engañe porque debilita la confianza”.